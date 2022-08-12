回應新媒體時代趨勢　原文會創辦台灣原住民族文化影視節

財團法人原住民族文化事業基金會(簡稱原文會)今年創辦「MATA台灣原住民族文化影視節」，並規劃第一屆新視野影像競賽的得獎片展區，匯集紀錄片、劇情長片、劇情短片、實驗影片等多種形式，將於8月26日至9月4日在高雄駁二舉辦；其中，主題觀摩片有半數以上為全台首映，精彩可期。





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原文會董事長瑪拉歐斯表示，原文會為建立原住民影視產業人士的交流觀摩平台，並朝向文化傳播之娛樂暨媒體內容產業化策略；因此邀請國內外優秀的影片，辦理影展、凝聚國內外的影視人才，以回應新媒體時代趨勢與發展，並創建影像美學，以「獻給原住民社會的影像藝術」為目標。

策展人蔡政良以Lalan（阿美語路/徑）為主題，邀請12位導演、14支的國內外劇情片及紀錄片，而發行國來自加拿大、厄瓜多、紐西蘭、東加、美國、台灣等地，共同以原住民族的觀點與視角，透過各種形式的影視作品，呈現原住民族面對各種時空交錯的路徑。

▲影片敘述希瓦族少年失蹤在亞馬遜叢林深處，在尋找失蹤男孩的過程中，無意間觸碰了雨(圖/原文會提供)

原文會指出，11日的試片會分別是厄瓜多導演何西‧卡督所(José Cardoso)首支紀錄片《Iwianch, el Diablo Venado魔鹿伊威安捷》，及加拿大導演崔佛‧梅克(Trevor Mack)首支劇情長片《Portraits from a Fire火裡的肖像》；何西獲厄瓜多電影委員會的資金，進入雨林區拍攝《魔鹿伊烕安捷》，在影像美學上，呈現平面設計、插畫、定格動畫的技術，及超現實主義風格。

原文會說，新生代原住民導演崔佛是名屢獲大獎的北美阿薩巴斯坎語族T

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ilhqot'in (Chilcotin)的新生代電影工作者，15歲開始投入電影製作，將流行的Xbox視頻遊戲與Halo的片段編輯成蒙太奇，發佈到線上論壇及YouTube；其作品逐漸廣受歡迎，2013年起獲許多國際影展邀請。