黃義達神隱13年露臉！《那女孩》對岸翻紅 喊話謀復出
43歲新加坡歌手黃義達，曾在台灣發行數張唱片，不過因感情、事業發展未如預期染上憂鬱症，淡出螢光幕前，到泰國清邁剃度短暫修行，未料《那女孩對我說》這首歌在中國近年翻紅，陸綜《披荊斬棘的哥哥2》盛傳有意邀請他復出，果然黃義達今（11）日趁43歲生日當天，開通抖音、小紅書帳號，驚喜現身社群平台，重返歌壇指日可待。
曾入圍金曲獎的黃義達，中性外表清秀、歌聲卻較低沉沙啞，自稱是行動派，追異性非常積極，曾與麻衣、湘瑩和中國經紀人紀茹璟傳緋聞，因憂鬱症長達2年時間低潮，回想起當年經歷，黃義達去年接受陸媒訪問，坦言：「那個時候我雖然在一個國際的唱片公司，但始終找不到自己的舞台，我想做自己的音樂，所以我就離開了，之後我去修行了，每天赤腳走三公里化緣，別人給肉就吃肉，別人給菜就吃菜，所以我現在不挑食了。」
明天都是未知，黃義達認為活在當下開心就好，他昨在小紅書上傳影片，外貌與當年沒有太大差別，依舊留著及肩長髮，戴上眼鏡後較顯成熟。並向歌迷問候，「沒出現的這段時間，在認真做音樂，在好好的生活，往後我會經常和大家分享我的慢生活。謝謝大家陪我過43歲生日。」
他在抖音和網友互動，網友留言「年輕的黃義達真是帥得一臉啊」，他回說「現在老了，老帥了」，粉絲加碼示愛「老黃，你的寶貝來啦」，他幽默回覆「好像少了一個字『們』，差評」。黃義達這幾年較少出現歌壇，在大陸偶爾開小型演唱會，依舊有鐵粉力挺，如今偶像難得現身，歌迷不停對他喊話「我們都在」，黃義達貼心地說「我懂」，彼此心有靈犀。