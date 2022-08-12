將繼續捍衛清白！林智堅退選桃園市長　鄭運鵬接棒上陣

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林智堅說，過去自己曾經錯過學習的黃金時期，出社會工作之後才繼續進修。不過，因為個人的不夠努力以及寫作的瑕疵，衝擊台大與中華大學寧靜的校園，甚至審議制度引發大家的撕裂，這些都是自己不願意看到並感到相當抱歉。
林智堅表示，這次的選舉，除了城市治理藍圖的構思外，也深刻感受到國際情勢的影響。在最一開始，他想把過去8年的新竹經驗，轉化為服務桃園市民、建設桃園的動力，不過桃園市長的選舉已經成為多方境內、境外政治角力的擂台，站在這個台灣關鍵的時刻，個人的未來已經微不足道。
林智堅說，論文的抹黑與攻擊因他個人而起，它佔據所有公共議題的資源與空間，這對桃園鄉親很不公平。在這場桃園市長的選舉之中，大家看不到國民黨提出政見、願景，桃園人的心聲與需要刻意被忽略，現任市長鄭文燦帶來的「桃園正好」，「實現美好」，也因此烏雲罩頂而不被看見。
林智堅表示，自己39歲當選新竹市長，47歲有機會代表民進黨參選桃園市長，深受黨內先進的指導與栽培，「我不願意因為個人的不足與缺陷，造成團結台灣、建設台灣的進步力量，陷入泥沼而無法出聲」。
林智堅說，「我選擇離開桃園市長選舉的戰場」，即將在另一個戰場捍衛自己的清白，由衷期待選舉回歸正軌。他說，自己坦然離開，感謝民進黨上下給予他承先啟後的機會，很抱歉自己沒有完成大家所託付的任務，半途成為傷兵離開戰場。
林智堅表示，不過個人的清白是一輩子的，自己不會避戰，未來也將持續採取救濟手段，來捍衛人格與清白。
林智堅說，非常感謝蔡總統、選對會成員、尤其是鄭文燦體諒自己的決定，也要格外感謝競選總幹事鄭運鵬，每每在最需要的時候都與自己共同奮戰。而對於鄭運鵬一肩扛起更是充滿感激，「我相信，桃園人認同過去8年桃園進步的方向，也會在鄭文燦和鄭運鵬的努力下繼續堅定向前」。
最後，林智堅表示，自己要深深感謝，一直相信他的人，到此時此刻，都支持他的人。很抱歉讓大家失望了，「我衷心希望，大家把支持林智堅的力量，來支持鄭運鵬、支持桃園，讓桃園延續鄭文燦8年的光榮政績」。
林錫耀則表示，林智堅在中午選對會中表達，為了捍衛個人清白，必須離開選舉戰場，所以選對會經過充分的意見交換，共同體認這場選舉如果繼續備論文議題糾纏，讓焦點走調，絕非選戰應有的格調，因此選對會成員同意林智堅的想法，全力支持林智堅為個人清白與人格奮戰到底，不管救濟、訴訟，讓他專心全意奮戰，選對會全力一致支持。
對於桃園市未來選戰接棒人選，林錫耀則表示，經過充分考量，目前選舉的鐵三角鄭文燦、林智堅、鄭運鵬3人搭配非常好，再加上鄭運鵬是現任最資深的立委，對桃園瞭解也最多，不但可以延續鄭文燦政績，也能立即投入接棒戰場，大家一致同意由鄭運鵬立即投入桃園市長選舉。
林錫耀表示，選對會對這段時間關心的政、學界、黨公職，或各方支持者與網友表示萬分感謝，雖然轉換隊形，但民進黨會迅速整對完成，有信心「反守為攻」，讓選戰回到正軌，延續鄭文燦的好政績，全黨上下會全力投入，民進黨有自信可以打贏。