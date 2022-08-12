砲口向內！林靜儀：不團結、背棄黨內同志者不再留顏面
林智堅宣佈退選桃園市長，改由立委鄭運鵬上陣，立委高嘉瑜前男友馬文鈺卻大揭鄭運鵬「黑歷史」，引起網路熱議。立委林靜儀今（12）日下午在臉書撂重話「這時候還不團結的，不再留顏面」、「背棄黨內同志的，就看選民的意志了」。多位支持者激動留言，要求民進黨開除立委高嘉瑜與台北市議員王世堅。
林智堅遭論文爭議拖垮、今宣佈退選桃園市長前，立委鄭運鵬昨晚以「有福同享，有難同當」為題在臉書發文，釣出高嘉瑜前男友馬文鈺留言，大揭鄭運鵬「黑歷史」，相關討論隨著鄭運鵬正式披掛上陣，在網路發燒。台北市議員王世堅則在論文爭議發生時，呼籲林智堅「不要挑戰社會的智慧」。
林智堅事件引發黨內背骨風暴，民進黨台中市立委林靜儀下午在臉書發文「為了桃園，也為了台灣，心疼林智堅、全力輔選鄭運鵬」「唯一能做的，就是贏回去」，原是請大家繼續相挺，但她忍不住繼續留言，「這時候還不團結的，不再留顏面！」、「背棄黨內同志的，就看選民的意志了」、「南投的朋友也不要忘了，直接拿縣府人民資源的報告抄成論文的。」
支持也激動留言「唯一能做的就是開除高嘉瑜，不然民進黨别選了」、「事實證明內奸才是最大的威脅」、「要團結先叫高嘉瑜王世堅閉嘴」。也有人心疼林智堅，認為陣前換將是兵家大忌，對民進黨做出的決定感到憤怒且失望。