林智堅退選桃園　民進黨：鄭運鵬上陣後將轉守為攻

前新竹市長林智堅論文風暴持續延燒，其今（12）日下午14時30分在民進黨秘書長林錫耀陪同下，於民進黨中央黨部召開記者會，宣布退出年底桃園市長選舉。林智堅表示，自己退選後，將由鄭運鵬接棒上陣，鄭運鵬很正派，也瞭解論文的始末，所以給他很大的支持；論文事件應該就要在退選之後告一段落，選舉應該要回到正軌，「我也相信鄭運鵬上場之後可以反守為攻」。
林智堅說，自己勤走基層提政見，因為論文事情失焦，更讓其他縣市的民進黨候選人就算提出很好的城市擘畫願景，都沒辦法被充分看見。今天到總統官邸與選對會成員報告，自己不希望整場選舉因為國民黨猛攻論文而失焦，不過桃竹本就是一家，這就是他的家，自己不會離開。
林智堅表示，鄭運鵬在這段時間給他很大的支持跟溫暖，鄭運鵬是非常正派的人，對於論文的事情也下足功夫，很努力、仔細地看完自己與余先生論文，因為瞭解始末，所以給予這樣的支持。
林智堅說，論文事件應該就要在退選之後告一段落，選舉應該要回到正軌，「我也相信鄭運鵬上場之後可以反守為攻」。
林錫耀表示 ，台灣社會需要如同鄭運鵬一般正派、正直的人，之前民進黨在布局桃園市長選舉時，也非常猶豫「到底是智堅好還是運鵬比較棒」，鄭文燦過去的政績讓桃園人認同，相信鄭運鵬正式上場後可以立即上手，並且轉守為攻，應能打下最後勝選。