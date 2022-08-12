丁寧曝險被製作人「潛規則」！戳破柬埔寨危機：別傻了
近期不少台灣民眾受到「高薪工作」的口號吸引，遭誘騙前往柬埔寨工作，實際上卻是從事電信詐欺，或是遭到人口集團販賣，類似事件層出不窮，也震驚各界。先前金鐘影帝吳慷仁才發文表示「為什麼能賺那麼多錢，不是自己賺，而是讓你去賺呢？我傻？還是你傻？」，盼能警惕民眾。而曾榮獲金馬獎最佳女配角獎的丁寧，今（12）日深夜，也在臉書分享，除了提醒民眾不要想著不勞而獲，也分享過去差點被「潛規則」的故事。
52歲女星丁寧，演出眾多電視電影作品，也曾多次在金鐘獎、台北電影獎、亞洲電影大獎獲得提名，更以《幸福城市》獲得第55屆金馬獎最佳女配角，丁寧也時常在社群平台分享所見所聞，對於近日的柬埔寨事件，她也在臉書有感而發表示，回想起在演藝圈遇過的危機，「所有的危機，在你還沒看清之前，都像一顆發亮的寶石，你以為你撿到槍了。」
丁寧提到剛入行時，沒有人脈、經驗以及本事，只有一個年輕的樣貌，她透露某次接到製作人的電話，對方聲稱「我手上有3個大節目，每個節目給妳5分鐘，妳怎麼能不紅？妳要聰明一點，妳也沒有很年輕，自己要會把握。我跟妳說，護照準備好，晚上等我的電話。」丁寧聽完後難以置信「那頭的他說的理所當然，我拿著電話筒的手微微發抖。」她掛掉電話後，大哭一場，因為丁寧本來就不相信天下有白吃的飯，並自我喊話不要做這種工作，「回去做我的幕後好了，至少活得理直氣壯」，如今回頭看，丁寧感謝老天有眼，之前試圖用這些方式欺壓、誘騙我的製作人，一個也沒有留到現在。
不過，話鋒一轉丁寧也感謝那些人，「因為你們的行為，讓我更了解、欣賞我自己這個人」，她也進一步體認到「要為自身決定負責」的道理，倘若貪圖著眼前有型的利益，後面要付出無形的代價，「大到你想像不到」。8百多字親身經歷和分享，也引來大批網友直呼超有感，「100％認同」、「同意不能更多了」、「認同妳貼出的這篇文章」。