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南投3歲童遭「囚禁凌虐」亡！狠心父母各判14年、4年定讞

▲最高法院日前駁回檢方上訴，林男依凌虐未成年人致死罪，處14年有期徒刑、徐女依凌虐幼童罪處4年徒刑，全案定讞。（示意圖／取自pixabay）
▲最高法院日前駁回檢方上訴，林男依凌虐未成年人致死罪，處14年有期徒刑、徐女依凌虐幼童罪處4年徒刑，全案定讞。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-08-12 16:05:22

南投一名林姓男子與其徐姓妻子，因3歲孩子發展遲緩，連大小便都無法表達，竟以管教為名義，將他關進浴室吃飯睡覺，期間更不時用棍棒毆打，還以「狗」、「啞巴」等侮辱人的詞彙稱呼，直至去年3月21日，林男失手將男童推去撞牆致死，全案才曝光，最高法院日前駁回檢方上訴，林男依凌虐未成年人致死罪，處14年有期徒刑、徐女依凌虐幼童罪處4年徒刑，全案定讞。

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據了解，林男與徐女育有一對雙胞胎兄弟，其中小兒子因發展遲緩，平時由林母負責照顧，直到前年年底林母因病，無法繼續照顧，遂由林男帶回家裡同住，豈料小兒子返家後，適應不良且還出現退化現象，也因此無法表達如廁需求，常常把褲子弄髒，引發夫妻2人的不滿。

判決書指出，林男從去年1月起就常藉著管教的名義，出手教訓小兒子，導致小兒子走路無法平衡，乃至眼鼻都變形，期間徐女皆視若無睹，也未曾帶他就醫過，2人還為了取樂自己，在兒子的早餐裡加入大量辣油，或是要求久坐小板凳，讓他睡著時摔倒。

2月起，2人變本加厲，要求林童只能在餐桌上趴睡，或是睡紙板，之後更限制男童只能在浴室裡生活，吃喝拉撒全部都在同一處；3/21上午11時許，林男又因小兒子不吃飯出手教訓，但這一次虛弱的男童已經無法再承受毆打，在多次被推撞牆壁後，終於引發腦出血而昏迷，搶救12天仍宣告不治。

地方法院一審認為，林姓夫妻罪行惡劣，分別判處14年、12年有期徒刑；案經上訴，台中高分院雖維持林男原判，但徐女部分，則因證據不足，無法證明她有動手毆打男童，因此殺人罪嫌處無罪，改依凌虐妨害幼童發育罪判處4年徒刑，檢方不服上訴，仍被最高法院駁回，全案定讞。（編輯：陳苾暐）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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