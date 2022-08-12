南投3歲童遭「囚禁凌虐」亡！狠心父母各判14年、4年定讞

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判決書指出，林男從去年1月起就常藉著管教的名義，出手教訓小兒子，導致小兒子走路無法平衡，乃至眼鼻都變形，期間徐女皆視若無睹，也未曾帶他就醫過，2人還為了取樂自己，在兒子的早餐裡加入大量辣油，或是要求久坐小板凳，讓他睡著時摔倒。
2月起，2人變本加厲，要求林童只能在餐桌上趴睡，或是睡紙板，之後更限制男童只能在浴室裡生活，吃喝拉撒全部都在同一處；3/21上午11時許，林男又因小兒子不吃飯出手教訓，但這一次虛弱的男童已經無法再承受毆打，在多次被推撞牆壁後，終於引發腦出血而昏迷，搶救12天仍宣告不治。
地方法院一審認為，林姓夫妻罪行惡劣，分別判處14年、12年有期徒刑；案經上訴，台中高分院雖維持林男原判，但徐女部分，則因證據不足，無法證明她有動手毆打男童，因此殺人罪嫌處無罪，改依凌虐妨害幼童發育罪判處4年徒刑，檢方不服上訴，仍被最高法院駁回，全案定讞。（編輯：陳苾暐）
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