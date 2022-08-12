林智堅退選桃園市長 賴香伶：為何第一時間不誠懇面對
民進黨桃園市長參選人林智堅，因論文抄襲風波今 （12）日宣布退選，改由立委鄭運鵬出戰選桃園。對此，民眾黨桃園市長參選人賴香伶表示，知識分子的力量撼動民進黨，社會還是有撥亂反正的機會；林智堅一直說政見被論文問題而膠著，無法往前，賴香伶反問，「你為什麼不第一時間誠懇面對？」製造那麼多記者會讓很多事情無法釐清，當過八年新竹市長的人應該知道勇於面對，剛才林智堅的記者會還是沒有回應桃園市民一個多月來的疑慮。
民眾黨發表聲明表示，樂見林智堅前市長知所進退，不過退選只是開始，並非結束，蔡英文、桃園市長鄭文燦等人應該為提名錯誤人選，向桃園市民正式道歉。台灣大學9日認定林智堅抄襲嚴重，撤銷其碩士學位，林智堅拿不出有力證據又三度拒絕出席說明，身兼黨主席的蔡英文總統下令全黨相信林智堅清白，意圖消滅民進黨內質疑聲浪，民眾黨嚴正譴責這種不問是非、打壓言論自由的行為。
民眾黨批評，民進黨尚未對林智堅論文門重創台灣高教環境致歉，反而急著決定讓先前為林智堅強力護航的鄭運鵬接替參選桃園市長，抄襲不可取，顛倒黑白更令人無法接受，可惜民進黨心中只有選舉，棄道德與學術倫理於不顧。
民眾黨呼籲，身為國家元首，蔡英文應該正式表態，承認林智堅論文抄襲的錯誤，公開道歉，才能真正為受到傷害的台灣學術環境止血。