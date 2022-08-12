竹縣推觀光政策白皮書 縣長楊文科:打造幸福快樂城市

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蘇成田說，觀光旅遊要以發展國旅為主、國際觀光為輔前進，客家文化是值得推動的，持續推動好客新竹縣品牌，同時也適合推單車旅遊，可以持續引入YouBike；未來露營區有機會納管，有助山區觀光發展，可以打造露營樂園，也具獨特的部落觀光特色，各鄉鎮市景點特色要更加完善，希望推動深刻體驗活動，增加遊客停留時間，讓遊客慢活漫遊，享受客家文化的深度內涵。
白皮書以「好客竹縣幸福樂活智慧城」願景為4大發展聚焦「資源永續的綠色旅遊」、「多元文化與觀光結合」、「人本思維的感動服務」、「智慧觀光的創新趨勢」為主軸。並提出「打造永續城鄉-大地藝術節」、「打造智慧旅遊體驗」、「Bike-Friendly City任你遊」、「綠色旅遊步道健行自然體驗」、「自然和諧部落共生台灣露營新樂園」等5大「亮點策略」，希望以此吸引更多旅客將目光投注於新竹縣，共創新竹縣未來觀光休閒產業的高峰。
縣府交旅處說，依新竹縣現況提出，綠色海岸觀光轉型升級、營造自行車友善旅遊城市、打造露營愛好者的新樂園、推動樂活步道健行自然體驗、舉辦大型節慶藝術祭與活動、規劃漫遊新竹客庄深度旅遊、推動尖石五峰原民部落觀光、擴大觀光市場行銷、整合觀光行銷手法、優化觀光產業服務力、打造智慧旅遊服務體驗以及建構新竹智慧旅遊雲等12項觀光策略，作為新竹縣未來觀光發展方向。
交旅處長游志祥提到，近年無論是交通建設及觀光資源的推廣，都有非常亮眼的成績。近期打造的12條的動物步道活動，目前已經有1萬多人次參與，所以未來山林步道活動會列為重點發展方向；另YouBike行車為例，累積使用人數突破5萬人次，使用十分熱絡，且不斷收到正面反饋，未來更積極規劃在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉建置。
此外，「竹東之心中興河道，打造人本環境」、「湖口鄉觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫」、「竹北新月沙灣遊憩區服務設施改善」、及「新豐鄉鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備計畫」等建設陸續到位，顯現新竹縣觀光發展擁有更多無限潛能。