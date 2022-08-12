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竹縣推觀光政策白皮書 縣長楊文科:打造幸福快樂城市

▲新竹縣府推出觀光政策白皮書，縣長楊文科（左）：「打造幸福快樂城市！」（圖/新竹縣政府提供）
▲新竹縣府推出觀光政策白皮書，縣長楊文科（左）：「打造幸福快樂城市！」（圖/新竹縣政府提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2022-08-12 16:20:08

隨疫情趨緩，國旅大爆發，新竹縣政府為因應疫後旅遊型態轉變，擘劃未來觀光發展藍圖，推出「新竹縣觀光政策白皮書」，由中華大學策畫，以4大發展主軸、5大亮點及12項觀光策略，縣府今(12)日特別在新竹豐邑喜來登大飯店召開「新竹縣觀光政策白皮書交流會」，新竹縣長楊文科邀集前交通部觀光局長暨台灣觀光協會現任副會長蘇成田等多位觀光產官學專家蒞會共同研商。

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楊文科說，縣府對於觀光發展相當重視，希望新竹縣成為觀光大縣，大自然環境山海湖資源豐富，值得到此旅遊，所以縣府要如何做得更好，如何增加旅客留宿及延長停留時間，白皮書強調好客新竹縣，推廣客家文化，也強調新竹縣是智慧城市，更重要的是讓大家能感受到新竹縣是幸福快樂的城市。盼藉交流會蒐集專家學者多元意見，讓政策更加完備。

蘇成田說，觀光旅遊要以發展國旅為主、國際觀光為輔前進，客家文化是值得推動的，持續推動好客新竹縣品牌，同時也適合推單車旅遊，可以持續引入YouBike；未來露營區有機會納管，有助山區觀光發展，可以打造露營樂園，也具獨特的部落觀光特色，各鄉鎮市景點特色要更加完善，希望推動深刻體驗活動，增加遊客停留時間，讓遊客慢活漫遊，享受客家文化的深度內涵。

白皮書以「好客竹縣幸福樂活智慧城」願景為4大發展聚焦「資源永續的綠色旅遊」、「多元文化與觀光結合」、「人本思維的感動服務」、「智慧觀光的創新趨勢」為主軸。並提出「打造永續城鄉-大地藝術節」、「打造智慧旅遊體驗」、「Bike-Friendly City任你遊」、「綠色旅遊步道健行自然體驗」、「自然和諧部落共生台灣露營新樂園」等5大「亮點策略」，希望以此吸引更多旅客將目光投注於新竹縣，共創新竹縣未來觀光休閒產業的高峰。

縣府交旅處說，依新竹縣現況提出，綠色海岸觀光轉型升級、營造自行車友善旅遊城市、打造露營愛好者的新樂園、推動樂活步道健行自然體驗、舉辦大型節慶藝術祭與活動、規劃漫遊新竹客庄深度旅遊、推動尖石五峰原民部落觀光、擴大觀光市場行銷、整合觀光行銷手法、優化觀光產業服務力、打造智慧旅遊服務體驗以及建構新竹智慧旅遊雲等12項觀光策略，作為新竹縣未來觀光發展方向。

交旅處長游志祥提到，近年無論是交通建設及觀光資源的推廣，都有非常亮眼的成績。近期打造的12條的動物步道活動，目前已經有1萬多人次參與，所以未來山林步道活動會列為重點發展方向；另YouBike行車為例，累積使用人數突破5萬人次，使用十分熱絡，且不斷收到正面反饋，未來更積極規劃在竹東鎮、新豐鄉、湖口鄉建置。

此外，「竹東之心中興河道，打造人本環境」、「湖口鄉觀星夕照：心靈的後花園環境景觀整備計畫」、「竹北新月沙灣遊憩區服務設施改善」、及「新豐鄉鳳坑濱岸水域遊憩區服務設施整備計畫」等建設陸續到位，顯現新竹縣觀光發展擁有更多無限潛能。

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