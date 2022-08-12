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揭《民雄》陰森場景！楊謹華砍頭滾地　尪不捨：想帶回家

▲《民雄鬼屋》透過3D建模打造出楊謹華的頭顱。（圖／翻攝自罡風創意）
▲《民雄鬼屋》透過3D建模打造出楊謹華的頭顱。（圖／翻攝自罡風創意）

記者李亞妮/綜合報導

2022-08-12 17:34:05

亞洲最猛鬼屋電影《民雄鬼屋》，將知名鬼屋以全新故事型態搬上大銀幕，由楊謹華、沛小嵐、麥語彤（彤彤）、劉韋辰、夏靖庭和宥凱主演，票房已突破2200萬，該片特效也找來了實力堅強的幕後團隊，讓民雄鬼屋看起來更加真實、陰森，而其中一幕楊謹華屍首分離戲，也是先以3D建模打造出來的，本人拍完後還打趣的說「老公差點把這顆頭帶走。」

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《民雄鬼屋》特效找來金馬獎最佳視覺效果獎得主《月老》的嚴振欽團隊「罡風創意」操刀，近日釋出長達3分鐘的特效技術解析影片，解釋如何讓拍攝時大量的藍幕彷彿被施法般，創造出如假包換的民雄老宅。 片中的民雄鬼屋看似是在真實洋樓實景拍攝，但其實是美術在同一平面搭造出不同房間，再透過特效呈現出三層樓的空間感，庭院、古井也都經過特效改造。

其中一場屍首分離戲，先以3D建模打造出一顆完整的楊謹華腦袋，拍攝時配合被砍的劇情在現場滾動，再以縮時效果呈現出人頭逐漸腐爛幻化成一只骷髏頭，透過特效展現時間的流動感，成功打造出真實的畫面感，楊謹華更打趣說到拍完後老公差點想把這顆頭帶回家，「不捨得它就這樣流落街頭。」

最特別的是，過往鬼片中的鬼魂附身橋段，經常以煙霧朦朧感快速帶過，但這次沛小嵐的附身過程格外細膩，用貫穿電影的「水」元素，做出水流滲入體內的詭異意象，暗示在民雄當地發生恐怖傳說的皆與水有關，包含女僕被迫投井、當地大排經常發生的溺水事件，讓《民雄鬼屋》充滿奇幻驚悚的氛圍。


▲超恐怖特效，也為電影增添驚悚畫面。（圖／翻攝自罡風創意）
▲超恐怖特效，也為電影增添不少驚悚畫面。（圖／翻攝自罡風創意）
《民雄鬼屋》的造型梳化也相當講究，除了讓演員們穿上80年代的服裝，楊謹華也特地為了片中三款妝容和化妝師溝通許久，包含屬於姊姊「何聖心」大家閨秀的精緻淡妝、妹妹「何德心」臉帶大片胎記的憔悴模樣，以及令人作噁的猙獰鬼妝，讓觀眾在銀幕上一眼就能區別角色。

楊謹華表示飾演妹妹「何德心」時，完全沒上粉底和眼線，在幾乎素顏的狀態下讓特效化妝師化上胎記和皮膚上的污漬髒痕，在片中和楊謹華一起闖入異度空間救彤彤的劉韋辰，也被楊謹華截然不同的妝容給驚呆，甚至大膽說：「看到謹華姊從梳化間變成德心走出來的時候，有覺得見到鬼！」《民雄鬼屋》現正熱映中。

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