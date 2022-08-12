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台鐵公司賺錢靠副業　2030鐵道觀光規模上看4.3億元

▲台鐵今（12）日表示，目前台鐵的副業收入每年約50億，預估2030年整體開發收入可倍增至100億，副業占比達30%。圖為鳴日號。（圖／NOWnews資料照）
▲台鐵今（12）日表示，目前台鐵的副業收入每年約50億，預估2030年整體開發收入可倍增至100億，副業占比達30%。圖為鳴日號。（圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-08-12 16:50:05

台鐵公司最快在2024年掛牌，而中央為了推動台鐵公司化也在今（2022）年5月進行鐵路法三讀修正案，協助台鐵不受國有財產法規限制，進行資產活動，台鐵今（12）日表示，目前台鐵的副業收入每年約50億，預估2030年整體開發收入可倍增至100億，副業占比達30%。

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中央為加速推動台鐵轉型公司化，「鐵路法」修正案於5月27日三讀通過，提高經營效能與競爭力，讓台鐵在資產活化上更具有彈性，對於台鐵未來經營是一大助益。台鐵表示，修法後立即可開發之案件預估可創造142億資產價值，另有12件開發案可加速推動辦理，預估2030年整體開發收入可倍增至100億，附業占比達到30%以上，未來並以提高至50%以上為目標，以健全台鐵公司財務結構，達成公司永續經營。

台鐵說明，目前附業收入包含投資性不動產收入、租賃收入、處分不動產利益、飯盒收入、銷貨收入等，依據統計資料110年附業收入約50億，鐵路法修法後，除可加速資產開發效率及增加多元開發方式外，配合鐵道觀光發展趨勢，可進一步開發特色觀光便當、鐵路紀念商品、商標及圖像授權、觀光列車之授權經營，潛在開發項目另有新增不同主題之觀光列車，以吸引各類消費客群。

而未來欲發展的鐵道觀光，將可為臺鐵鐵路觀光業務收益再創高峰，「觀光車隊與「觀光路線」雙軌齊下，推動新主題觀光列車上線營運，並與優質旅行業者合作，規劃三支線轉型以觀光服務路線為主，將整體鐵道旅遊以產品導向進行整合與升級，以擴展客源。預估2022年各觀光列車陸續完成升級投入，年營業額可達1.4億元。疫情鬆綁後，國旅與來台旅遊人數增加，2025年營業額預估將增至2.14億元，2030年可倍增至4.3億元。

鬆綁法規限制後，觀光鐵路服務內容可突破創新結合觀光列車、場站、周邊景點、美食及導覽解說等服務來提升旅客旅遊體驗及滿意度。台鐵觀光列車經營模式，亦將另由現行委託經營為主，轉型為採委託經營、自辦及合作經營等多元方式，創造更多鐵道觀光收益及產值，並可結合地方創生，促進地區觀光發展。

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