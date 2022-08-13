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今日來講股／美股熊市轉牛！反轉訊號有機會激勵台股短線

▲分析師指出，美股熊市轉牛市，有機會帶動台股短期走強，但要注意電子股下半年旺季不旺，反倒是金融股比較有機會。（圖／NOWnews資料照片）
▲分析師指出，美股熊市轉牛市，有機會帶動台股短期走強，但要注意電子股下半年旺季不旺，反倒是金融股比較有機會。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

2022-08-13 20:30:00

台北股市週五12日開平走高，終場上漲91點，收在15288點，漲幅0.60%，成交金額2053.51億元。近來美股止跌回穩，甚至有反轉訊號，有分析師指出，美股熊市轉牛市，有機會帶動台股短期走強，但要注意電子股下半年旺季不旺，可能跌也跌不多，漲也漲不高，反倒是金融股上半年利空出盡，下半年獲利有機會超過上半年，股價也可能走強。

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回顧8月8日當週台股先萬五上下震盪，後反轉攻高，啟發投顧分析師丁彥鈞先以基本面來看，他表示這是因為早前有美國科技股的黃金財報週，其中輝達與美光財報不夠漂亮，對未來展望也下修，因此大家就預期電子股若整體庫存水位過高的話，廠商會減少下單，導致下半年的營收可能不會那麼好看。像很多消費性電子如電腦，市場需求呈現下滑的很多，所以華碩第二季財報就不好看、獲利很差，也影響股價。

丁彥鈞進一步表示，不只是筆電，很多消費性電子產品像是非蘋陣營的手機，或是其他的面板、電視或記憶體，市場也都預估需求可能下滑，所以當然電子股的表現會差一些。至於半導體類股，很多的產能利用率到第4季是不會滿的，連帶造成台股從今年的萬八的高點一路往下修正。

而就非基本面而言，丁彥鈞表示台海關係緊張也是使台股震盪的因素之一，如今中國軍演暫時結束，沒有什麼利空消息，股市就開始往上漲。當然，在美國公布7月份消費者物價指數之前，市場多呈現觀望，成交量也不到2000億元，但如今7月數字出爐，CPI指數年增8.5%，比預期的8.7%還要再低0.2個百分點，這讓市場信心大振。

美國市場信心大振，連帶也激勵台股一起往上漲，因為這代表通膨問題較為溫和，民眾口袋相對有錢、東西沒有那麼貴的話，消費性電子產品需求可能回升，那麼企業獲利與股價才有機會成長。再從技術面來看，丁彥鈞說美股今年從高點下跌超過20%一度陷入熊市，但近來從低點反彈上來，幅度也超過20%，這是熊市轉回牛市翻多的訊號。

丁彥鈞表示，再加上美股四大指數站上季線，也代表空翻多，那台股目前只有金融指數是站上季線，整體大盤還是在季線以下，也就是跟美股來比稍微弱一些，然而台海危機暫時解除，因此認為台股短線上可能會比較強勢。

但投資人該關注哪些類股呢？丁彥鈞認為，電子股短期大概不會再跌了，但如果要上漲大概幅度也不會大，這是因為電子業不僅僅是下半年旺季不旺的問題，而是下半年的獲利可能比上半年差，只是這問題在上半年大多已經反映完了、都跌完了，因此跌到差不多底部了，當然再往下跌的空間有限。

丁彥鈞認為，反而是金融股有機會，因為上半年發生這麼多的利空都還有辦法獲利，那下半年升息幅度放緩，殖利率向下，債券的價格往上，再加上美股重返牛市有機會激勵台股向上，在股債雙漲的情況下，金融股下半年獲利有機會超過上半年！

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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