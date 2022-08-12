健保資料庫供學術研究　欠監督機制違憲3年內修法

《個人資料保護法》、《全民健康保險法》規定，基於醫療、衛生目的及必要性，去識別化後，公務機關或學術研究機構可使用人民的健保個資，台灣人權促進會秘書長蔡季勳等7人拒絕提供，聲請釋憲。憲法法庭今（12）日認為，目前有關個人健保資料提供第三人利用的相關程序，並無法律明文規定，也欠缺個資監督機制及當事人請求停止使用規定，判決違憲，應於3年內修法或訂專法。
憲法法庭判決，《個人資料保護法》第6條第1項但書第4款規定，有關病歷、醫療及健康檢查等個人資料，公務機關或學術研究機構基於醫療、衛生之目的使用健保資料，與法律明確性原則、比例原則尚屬無違，不牴觸憲法保障的人民資訊隱私權之意旨。
但憲法法庭認為，由《個人資料保護法》或其他相關法律規定整體觀察，欠缺個人資料保護之獨立監督機制，對個人資訊隱私權之保障不足，而有違憲之虞；個人健康保險資料對外提供利用等，在《全民健康保險法》及其他相關法律中，均欠缺明確規定，於此範圍內，不符合憲法的法律保留原則之要求，違反憲法第22條保障人民資訊隱私權之意旨。
相關機關應自本判決宣示之日起3年內，制定或修正相關法律，建立相關法制，以完足憲法第22條對人民資訊隱私權之保障，或制定專法明定之。健保署長李伯璋受訪表示，將依判決意旨修法。