中縣市合併12年　半數門牌未換新

台中縣市 99 年底合併改制為直轄市，到今年滿 12 年，民政局自 101 年辦理門牌汰舊換新，但目前仍有半數的門牌未完成， (12) 日市議員邱素貞等人質詢時，批評門牌更新進度龜速，要求民政局以最快速度辦理門牌汰舊換新，展現城市景觀新風貌。

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民政局長吳世瑋表示，目前台中市有 102 萬戶，已換新的門牌面數有 58 萬 6482 面，每年編列 500 萬元經費，約更新換掉 5 萬面。不過，明年區里界可能有重大異動調整，因此，換新門牌的經費不敢一次到位，未來將加速逐步進行。

市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤指出，根據民政局統計，台中市更換 112 萬面門牌的經費高達 1 億多元，以每年編列 500 萬元預算，需 20 年時間，才能完成全市門牌換新。

邱素貞說，台中市原先新式門牌不加註區名， 109 年起，門牌格式變更，增列「行政區」及「里」別，造成全市門牌不統一的景象，雜亂無章。

民政局自 101 年開始統一台中市門牌格式，並訂定台中市道路命名及門牌編釘自治條例及整編實施計畫，辦理門牌汰舊換新。但，過了 10 多年，台中市迄今仍有半數門牌未完成汰舊換新。

110 年度台中市門牌汰舊換新比率，仍有外埔區、北區、東勢區、西屯區、北屯區、清水區、沙鹿區、南屯區、太平區、梧棲區、烏日區等低於整體平均值 60.62 ％的行政區，進度實在龜速。

陳淑華希望民政局提出門牌更新期程，蕭隆澤建議，針對一條道路多名問題，通盤檢討、整編。