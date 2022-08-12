中縣市合併12年　半數門牌未換新

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民政局長吳世瑋表示，目前台中市有102萬戶，已換新的門牌面數有58萬6482面，每年編列500萬元經費，約更新換掉5萬面。不過，明年區里界可能有重大異動調整，因此，換新門牌的經費不敢一次到位，未來將加速逐步進行。
市議員邱素貞、陳淑華、蕭隆澤指出，根據民政局統計，台中市更換112萬面門牌的經費高達1億多元，以每年編列500萬元預算，需20年時間，才能完成全市門牌換新。
邱素貞說，台中市原先新式門牌不加註區名，109年起，門牌格式變更，增列「行政區」及「里」別，造成全市門牌不統一的景象，雜亂無章。
民政局自101年開始統一台中市門牌格式，並訂定台中市道路命名及門牌編釘自治條例及整編實施計畫，辦理門牌汰舊換新。但，過了10多年，台中市迄今仍有半數門牌未完成汰舊換新。
110年度台中市門牌汰舊換新比率，仍有外埔區、北區、東勢區、西屯區、北屯區、清水區、沙鹿區、南屯區、太平區、梧棲區、烏日區等低於整體平均值60.62％的行政區，進度實在龜速。
陳淑華希望民政局提出門牌更新期程，蕭隆澤建議，針對一條道路多名問題，通盤檢討、整編。
議員認為，門牌除了方便用路人辨識方位，尋找地址，也是構成城市形象的一部分。希望市府以最快速度辦理門牌汰舊換新，展現城市景觀新風貌。