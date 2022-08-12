農田水利會改制合憲　陳吉仲：朝智慧新農業前進

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農委會解釋，農田水利會於109年10月1日由公法人改制納入公務機關，是因社會環境轉變，且為因應氣候變遷，政府統籌規劃水利建設及管理農業水資源，並即時處理乾旱及水患事件，以符國家整體最大公共利益；同時亦能以一致作業，處理灌溉水質污染案件，保護灌溉水質，確保全國人民食用農產品安全。
農委會也說，破除原各水利會區域限制，將全國有限的水資源，藉由提高灌區內的水資源利用效率，節省作為灌區外適作農地之灌溉水源，公平合理對待灌區內外農民。
陳吉仲表示，水利會改制後其資產成立農田水利事業作業基金，專款專用於農田水利事業，政府撥充農田水利事業作業基金的農田水利建設經費，由110年的41億元，111年成長至52億元，112年更可望大幅提高至70億元。在農業灌溉用水部分，依水利法農業水權使用優先於工業水權運作，保障農民用水權益。
陳吉仲提到，去年台灣面臨百年大旱，在有效調度水源下，仍能順利完成23萬6千公頃的供灌並順利收成，其餘配合支援民生用水的7萬4千公頃停灌農地，超過9成農民在1個月內即拿到停灌補償，較之以往水利會發放停灌補償金長達6個月，改制後的行政效率更佳。
陳吉仲指出，在水利會時期，台灣有一半的農田沒有辦法享受到灌溉服務，改制後的農水署在1年10個月內，興辦27處農田水利建設，提供3.2萬公頃農田穩定的灌溉用水，讓4萬多位農民不再飽嚐缺水之苦，未來農委會將持續推動擴大灌溉服務工作，預計將於114年擴增到8.8萬公頃。
陳吉仲強調，面對社會環境及未來氣候變遷的挑戰，政府整合跨部門資源，處理日益複雜的農田水利規劃、調度、水質、防災、應變等課題，創造農業新價值，未來也不會停下改革進步的腳步，持續朝智慧新農業的目標前進。