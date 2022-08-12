兒童染新冠如何避免重症、MIS-C？專家授「預防關鍵」

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5歲以下MIS-C，可能為「晚發型」家長多注意！
邱政洵說明，MIS-C稱之為多系統的發炎症候群，通常是確診COVID-19後2-6週發生這種併發症，主要症狀是發燒、血液檢查出現各種發炎指標，另外有2個以上器官系統出現症狀，最常見是腸胃道，患者可能有腹瀉、嘔吐的現象；黏膜系統包括皮膚，會出現疹子，眼睛充血；腦部中樞神經系統，可能會出現頭暈、暫時性神智變化，包括心臟、肝臟都可能會發生症狀。通常發生於確診後2-6週，目前很多研究證據都顯示，接種新冠疫苗，可以減少MIS-C發生率、保護力達到九成以上。
根據CDC公布，截至8/8前，12歲以下兒童確定病例，在台灣大約是66萬5000人左右，其中中症是325例，佔0.05%，重症是155例佔0.02%，重症當中有25例死亡，死亡率達到16.1%，邱政洵表示，「新冠肺炎在兒童造成的健康衝擊，不容小覷。」，其中MIS-C個案為90例，10歲以上兒童從確診到發生MIS-C，中間約隔34天（中位數）。5-10歲兒童，大約相隔26天，5歲以下則為29天，「有時候會相隔50多天到2個月，屬於晚發型的MIS-C，家長要提高警覺，而施打疫苗仍是最重要的防範措施。」
丹麥研究證實預防MIS-C，打疫苗最有效
根據丹麥研究報告指出，證實接種疫苗可有效降低感染新冠病毒後MIS-C風險，邱政洵表示，丹麥統計國內發生Delta變異株流行時，相較沒有接種疫苗的兒童，「有打疫苗的族群，每1萬位，只有1位發生MIS-C。」沒有打疫苗者，「18歲以下，約3400位確診者，就有1位會發生MIS-C。」比例懸殊，也就是降低風險的保護效力可達90%以上。不僅是Delta，丹麥也統計了Omicron發生流行時，有打疫苗的兒童（18歲以下），每100萬確診，約3.7的個案有發生MIS-C，沒有打疫苗者約35位發生MIS-C。
邱政洵表示，疫苗施打來預防COVID-19或是避免染疫後的併發症，已有明確的數據驗證，國內兒童施打COVID-19疫苗有兩種可選，一是莫德納疫苗，未滿六歲的嬰幼兒，每一劑施打量為5mg，兩劑之間間隔4-8週；另一則是BNT，針對6個月-5歲的嬰幼兒施打，每一劑為3mg，第一劑、第二劑間隔至少4週，第二劑、第三劑之間間隔8週。注射部位，2歲以下為大腿前外側肌肉注射，2歲以上可以非慣用手之上臂三角肌注射。
大部分兒童疫苗副作用2天內緩解，但出現這些症狀速就醫
注射之後，家長應注意小朋友身上出現的副作用，「不過一般而言副作用較輕微，通常24-48小時內會緩解。」最常見情況是局部腫痛、躁動不安、嗜睡、食慾不振、發燒等。但若超過48小時，或注射之後發現嚴重過敏反應，如呼吸困難、活動力下降等症狀，應盡速就醫。另外要注意，接種後一個月是否有發生心肌炎、心包膜炎症狀，包括胸痛、昏厥、心悸、呼吸急促、運動耐受不良，比如：走幾步路就會喘。不過，這個族群發生心肌炎、心包膜炎的風險是低的。
邱政洵指出，COVID-19確診者，不管是有症狀、無症狀感染者，「還是要根據你所接受的疫苗的廠牌，完整接種疫苗。」可以自發病日、確診日3個月內，沒有症狀者都可以接種COVID-19疫苗，不過在某些情況下，可以提前接種：沒有任何症狀、符合解隔條件，經醫師評估，以及特殊原因，包括工作性質非常高風險，可能再度感染，或免疫力低下族群、入境其他國家對於疫苗施打接種紀錄的要求，經醫師評估，可以提早在3個月內繼續施打COVID-19疫苗。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54804
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