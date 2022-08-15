今日來講股／電子旺季不旺！留意H2獲利　金融有機會反轉

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而到5月，台灣疫情爆發，所以產險的部分防疫險也認列理賠損失，直到6月，台股一個月就跌掉2千點，因此如果有投資股票的又會有投資損失，金融股上半年可說是利空消息不斷，但即便有利空消息，金融股並沒有因此上半年獲利就虧損，它獲利還是正的，還是有賺錢，只是賺錢的金額跟去年2021年相比是衰退的。
丁彥鈞指出，金融股今年上半年發生這麼多的利空都還有辦法獲利，那今年下半年，美國升息幅度放緩、殖利率往下降，債券價格就會往上，再加上美股重返牛市多頭，台股目前也有止跌回升的氛圍，因此預期短期內下跌空間有限，畢竟有國安基金進場護盤，所以在股債雙漲的情況下，金融股下半年獲利有機會超過上半年，也因此金融股最近表現比較強勢。
他也說，那從基本面來看，因為美國要升息，台灣有機會跟進，只是幅度沒有美國升息幅度來得這麼高，在升息的情況下，銀行的利差會擴大，所以銀行業的獲利有機會增加。那對於壽險業，許多投資人會想台股表現沒那麼好，就會轉向美元保單，因為之後如果美國持續升息，美元保單的利率有機會到4%，當然吸引許多人購買，使壽險公司大概下半年或是明年，會因美元保單銷售數量增加而使業績成長。
再加上美國升息有利銀行的利差擴大，所以其實銀行業跟壽險業獲利都有機會成長，這也是為什麼近來金融保險指數可以領先大盤，率先站上季線的原因。
至於電子股，丁彥鈞認為還是要保守操作比較好，其中比較樂觀的是台積電，因爲台積電技術領先，先進製程對手比較少，再來是台積電的訂單仍然是滿載，法說會展望樂觀，雖然股價跟著大盤往下跌，但基本面上，台積電還是比較安全。而其他晶圓代工如力積電、聯電或世界先進，其實產能利用率到第4季可能就沒有滿載，甚至明年可能更低，因此提醒投資人，大家不要認為說今年獲利很好或是今年上半年獲利很好就去買進，因為部份半導體今年下半年的獲利可能會比上半年差，明年的獲利搞不好比今年還要差。
那到底可不可以買？丁彥鈞表示要看庫存水位的金額有沒有下降，如果市場整體存貨金額有往下降的話，代表庫存消化得差不多，之後企業可能拉貨的力道會比較強，股價才有可能回升。另外，還要觀察整體景氣的變化，例如去看市場的通貨膨脹率如何，畢竟物價太高，大家荷包縮水，需求就會下降影響企業獲利。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。