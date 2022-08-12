教育部未依法行政！高苑科技大學校長趙必孝遭解聘

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高苑科技大學教職員自救會會長邱翼松說，其一，教育部公文未依私校法第43條之解職校長條件對校長進行解任，而是依財團法人高苑科技大學董事會會議中所認定的「缺失」理由解聘校長。
而其所謂的「缺失」，校方早已向教育部進行申覆，迄今未收到教育部回覆，而教育部卻以董事會自行認定的缺失做為「原則同意」解職校長的理由。其二，教育部同意想停辦學校及多次違法失職不願捐資，導致該校教職同仁被欠薪已3個月的董事會之解聘校長請求，並要求在同意解職校長後，再行捐資，其動機與緣由，實在令人難以理解。
邱翼松指出，這些作為，實令人質疑是否有特定單位，在為董事會清除障礙，他說，現任董事會從今年初突然接手學校，短短5天內就要求老師減薪資、職員降薪，完全不顧法令程序，要求停辦已經核定通過的五專招生，並頻繁干涉校務，企圖派任新校長，扣押財務文件，要求校內小型工程停工，甚至最早於3月中，就要求校長離職，而校長在整個過程中，站在學校教師和職員之一方，努力維持學校正常運作，沒想到董事會依然多次違反捐資承諾，導致全校老師從5月份欠薪到現在。
邱翼松並指出，董事會於8月份更以不捐資、不審議、不通過預算的怠惰行為，導致校務停擺，使學生洗衣、烘衣設備，餐廳被迫撤走，企圖要終結學校的意圖非常明顯。
此次教育部同意罔顧學生與教職員權益的董事會，對校長之解聘，完全坐實了董事會四次解任校長的目的，其動機備受質疑。
據瞭解，高苑科技大學教職員自救會的老師與職員中，已經有近50位老師，依據教師待遇條例，向法院提出要求全體董事負擔連帶責任的欠薪訴訟案，教育部甚至因董事會不捐贈資金，導致教師薪水無法發放，竟處罰學校，無視欠薪原因，完全是因為董事會不履行承諾捐資的事實。