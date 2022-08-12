保3成功！主計總處下修今年下半年經濟成長率至3.76%

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今年Q1實質經濟成長對上年同季成長率修正為3.72％，今年Q2初步統計實質經濟成長較上年同季成長3.05％，較7月概估數3.08％減少0.03個百分點，較5月預測數3.31％，減少0.26個百分點。
因全球通膨情勢仍高，加上國內疫情反覆，中經院跟台經院陸續下修今年經濟成長率至3.56%及3.81%。主計總處今日也發布最新經濟預測，今年Q3、Q4經濟成長率分別為4.71％、3.53％，併計Q1、Q2的全年經濟成長率3.76％，較5月底預測數3.91%下修0.15個百分點。
主計總處自去年8月至今年5月，共對今年調整經濟成長4次，分別為3.69％、4.15％、4.42％、3.91％，經連續2次上修之後，今年5月首度下修，此次為第2次下修。
今年5月底，主計總處發布經濟預測時，預估今年經濟成長率為3.91%，消費者物價指數（CPI）年增率為2.67%，此次則上調CPI 年增率0.25個百分點至2.92%。
此外，主計總處預測2023年經濟成長3.05％，主因為國內半導體產業製程領先優勢，及製造業產能提升帶動下，出口動能可望延續，加上跨境旅遊可望為消費再添動能，惟全球需求降溫。
至於CPI，主計總處預測下半年部分廠商逐漸反映成本，外食費與房租漲幅擴 大，因此CPI年增率為2.92％，2023年隨著原物料價格回穩，漲幅縮小為1.72％。