李玖哲放棄求子！不忍46歲相馬茜打針受苦 嘆沒有緣分
41歲金曲歌王李玖哲，2014年娶回「賽車皇后」相馬茜，從戀愛、結婚至今18年，雖因疫情分隔兩地，感情依舊如初，只是婚後至今8年仍未懷孕生子，他接受媒體訪問，首度吐露辛苦求子的心聲，老婆曾為此就醫打排卵針，依舊未能如願，體諒46歲的相馬茜太辛苦，決定不再強求。
李玖哲是在美國長大的韓國人，相馬茜則是日本人，他笑說吵架用各自語言根本吵不起來，只要看到老婆掉淚，他會選擇讓步，不想讓另一半受委屈，夫妻培養出默契，有不愉快要立即處理，吵架不會超過一天，更不會冷戰或分房，就算因疫情最長分隔250天，也不影響婚姻。
李玖哲接受《中國時報》專訪，透露積極求子過程，相馬茜嘗試人工受孕方式，卻無法順利受孕，他不想再讓老婆打針受苦，決定放棄求子，「可能在我們生命中沒有孩子的緣分，我也不覺得一定要有小孩才幸福。」
其實，李玖哲出道快20年，雖獲得金曲歌王殊榮，也有長達7年沒發片的低潮期，只能吃老本生活，參加《全明星運動會》讓他再度翻紅，9、10月還要在台北流行音樂中心和高雄流行音樂中心開唱，相馬茜一路相伴沒有怨言，他感嘆讓老婆跟著受苦，覺得很對不起相馬茜，直呼「我真的找到一個很好的女人，沒有人比我老婆堅強溫柔」，即使沒有孕育下一代，兩人知心相守也很甜蜜。