原子演唱會／木木不避嫌周祖安緋聞！大方祝福地球出道
台灣最強選秀男團節目《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，繼先前兩場見面會成功後，8月12、13、14日首次登上台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，在節目中擔任助理主持的「暖心學姐」木木，與地球團長周祖安被爆交往緋聞，依舊不避嫌，在工作忙碌之餘擠出空檔，大方出席演唱會力挺少年們，她表示最喜歡的是金星，也祝福地球以人氣團出道，態度落落大方。
木木透露，2019年演出閻奕格的音樂短片《奇幻書店》，當時和喜歡音樂的E.M.B（Enjoy Music Boys）合作，認識了周祖安、林佳辰、黃文廷、曹家齊、呂植宇、陳水豐6個團員，因為彼此參加選秀背景相似，一起分享追夢過程，關係變得親密，她一路見證6個人的成長，非常祝福地球能成功出道。
木木私下和原子少年關係要好，和周祖安私下出遊被媒體偷拍，戀情因此曝光，在粉絲圈泛起漣漪，有人認為少年尚屬事業上升期，談戀愛似乎太早，但多數人選擇祝福，且應讓少年們保有生活隱私，經紀公司也盼給予他們交友空間，木木面對媒體偷拍仍心有餘悸，開玩笑說，「以後不想跟他們出去了」，其實她跟少年們同樣工作繁重，因13、14日都無法到場，才會選擇今天出席演唱會力挺。
不只是地球，木木透露和金星關係最要好，蔡朕曾經半夜兩點打電話給她訴心事，她8月8日度過23歲生日，金星成員更現身工作場合送蛋糕，給她一個大驚喜，非常暖心。在《原子》節目播出時，她對每位團員都是悉心照顧與支持，沒有獨厚任何人，她表示看著6個人努力過程，如今成果豐碩會很感動，但「不管是誰出道都會祝福！」