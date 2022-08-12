女星安海契嚴重車禍！院方宣判腦死　家人將遵遺願器捐

我是廣告 請繼續往下閱讀
安海契的至親代表說：「我們感謝所有祝福、祈禱安海契康復的各位，也感謝在西丘醫院（West Hills Hospital）葛羅斯曼燒燙傷中心（Grossman Burn Center）照料安海契的敬業工作人員，和了不起的護理人員。」
「遺憾的是，由於安海契在意外中受到嚴重缺氧性腦損傷，持續處於昏迷狀態、情況危急，預料她無法存活。」
親友說，「成為一名器官捐贈者，長久以來一直是她的選擇，因此在檢查完成前，她將在技術上維持存活。」
聲明繼續寫道：「安海契擁有一顆寬大的心，她慷慨的精神感動了她所遇見的每個人。除了她非凡的才華外，她把散播良善與快樂視為一生職志…我們將永遠銘記她的勇敢誠實，並深深緬懷她的光芒。」
安海契自1990年代以來出演多部電影，包括「六天七夜」（Six Days, Seven Nights）、「驚天爆」（Donnie Brasco）和「是誰搞的鬼」（I Know What You Did Last Summer）。
安海契5日因「吸食古柯鹼後處於亢奮狀態」，以將近145公里時速駕車衝撞民宅。
外傳安海契在發生這起可怕的車禍後，血液中驗出古柯鹼。雖然車禍當下的照片顯示安海契座駕內有一瓶伏特加酒瓶，不過官員證實她當時並沒有喝酒。（譯者：李佩珊/核稿：戴雅真）