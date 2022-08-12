原子演唱會／少年連唱3場海撈2千萬 金星洩新歌動向
台灣最強選秀男團《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，8月12、13、14日首登台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，3場演出共聚集約9,000位觀眾，僅現場門票收入就海撈2000萬元台幣，加上線上觀賞費用及寫真書、海報周邊商品銷售，收入不可小覷。
演唱會由冠軍團天王星開場，帶來決賽歌曲〈YOLO〉炒熱現場氣氛，火星的〈Go Fire〉繼續火力全開，以中性風格著稱的金星，再以10人登場的氣勢征服全場！金星成員各個唱跳俱佳，雖未能正式出道，卻以剛柔並濟的特性，獲得眾多粉絲支持，團綜《金星號飛船》8月底即將登場，成員還露口風說不只綜藝，還會有新歌、見面會的安排，要給粉絲「邱比特」驚喜不斷。
蔡朕透露，其實從過往練舞開始，家人從未現場看過他的表演，這是第一次家人到現場支持，讓他有點害羞，情緒非常激動，團員還幫他搧風冷靜一下。因為金星風格較為陰柔，曾遭網友批評，讓團員很走心，曾在舞台上流淚，他們特別感謝星際導師ELLA（陳嘉樺），「謝謝妳每次都在我們需要幫助時，說些話讓我們心情平緩」。