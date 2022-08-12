全國原住民文創設計競賽開跑 「徜徉東岸」祭首獎12萬

靜謐慢節奏的臺東小鎮，向來是國人度假享受慢活時光的首選。由臺東縣政府主辦的「全國原住民文創設計競賽」，以「徜徉東岸」為主題，即日起至9月17日截止徵件。凡年滿15歲以上的原住民創作者，個人或團體皆可報名參賽。來一場結合原民文化、文創設計與旅遊臺東的自在生活提案，首獎祭出12萬獎金。





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臺東最美的風景之一，來自於原住民族文化特色鮮明，擁有音樂、舞蹈、工藝、文創等天賦元素，自然而然融入日常生活裡。主辦單位臺東縣原住民族文創聚落（TTICC），希望透過本次文創設計競賽，讓臺東原住民族文化創意再次進化，以引領旅客深入了解台東之美。





事實上，臺東縣政府一向致力推廣「慢經濟」、「慢生活」施政理念，透過此次競賽活動，希望結合文化、傳遞美學藝術及文創潮流，培植出更多優秀人才，打造台東成為原住民的文化首都。





疫情讓我們的生活圈在島內移動，國內旅遊蓬勃發展的同時，臺東讓更多人深度看見。主辦單位希望，透過「徜徉東岸」設計競賽，能延續「永續生活、環境友善、傳承創新」的創作精神，思考人與地方的連結，以原民創作者的角度，在眾多與旅遊相關的各式用品，用原民文化創意設計增進「移動生活」品味。





報名資格，歡迎年滿15歲以上，不限國籍之個人或團體報名參賽，首獎高達12萬。今年競賽不限作品風格與媒材方式，任由參賽者自由發揮，希望能藉此發掘原住民設計新秀，也更強化臺東縣原住民族文創聚落，做為全臺灣唯一以「原住民族文化創意」為育成基地的目標。





活動詳細資訊：TTICC官方臉書：https://www.facebook.com/TTICC2017。活動報名簡章： https://reurl.cc/jGkmm2。電 話：089-341211



