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內幕／林智堅退選2原因曝　鄭文燦致電鄭運鵬「換你選」

▲林智堅今日召開記者會，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者朱永強攝，2022.08.12）
▲林智堅今日召開記者會，宣布退出桃園市長選舉。（圖／記者朱永強攝，2022.08.12）

記者黃宣尹／台北報導

2022-08-12 21:03:142022-08-12 21:29:40

頂不住愈演愈烈的論文風暴，林智堅今（12）日黯然退出桃園市長選舉，民進黨打亂了選戰佈局。《NOWnews今日新聞》掌握消息，其實林智堅連日以來都有思考退選，然而，最後讓他下定決心的導火線，其一為10日赴中華大學學倫會說明的狀況不順利，再來就是總統蔡英文表態力挺後，卻造成輿論炸鍋。民進黨選對會快刀斬亂麻，今天中午臨時開會拍板換將，桃園市長鄭文燦親自致電給立委鄭運鵬，鄭沒有二話，立即上場救火。

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自從林智堅由竹市轉戰桃園，一直深陷論文風暴，本月10日，兼任民進黨主席的總統蔡英文才在中執會上定調，全黨應協助說明力挺林智堅，不料才過2天，蔡英文今天中午臨時在官邸召開選對會，決議「換堅」。一時之間消息傳開，各界議論紛紛，下午14時30分，在黨秘書長林錫耀的陪同下，林智堅正式宣佈脫下戰袍。

▲林智堅退選桃園市長事件簿。（製圖／NOWnews）
▲林智堅退選桃園市長事件簿。（製圖／NOWnews）
林智堅暗萌退意　2大導火線曝光

黨政人士指出，即便之前藍白陣營持續炒作「換堅」議題，林智堅都沒有萌生退意的跡象；一直到今天早上林智堅向黨內高層報告後，大家才恍然大悟，原來林智堅自己一直都在暗忖退選的可能，念頭尤以這幾天更為強烈。

據了解，除台大撤銷學位外，林智堅10日下午2點赴中華大學學術倫理審定會，針對中華大學的碩士論文說明。他在會後感嘆，會中的問題都具有針對性，且先入為主，「這到底是要怎麼搞下去」，此可解讀為退選的第一個導火線。

近堅人士透露，林智堅當時並未多說自己的內心想法，親近的幕僚都不知道他真正的考量，直到今天上午，林智堅向黨內高層報告有意退選之後，團隊成員才嚇一跳。

除了中華大學論文審查有危機之外，蔡英文在同日的中執會中一席「強力挺堅」發言，也意外成了壓垮駱駝的最後一根稻草。

知情人士表示，蔡英文周三表達「相信林智堅，且支持林智堅尋求救濟管道，還要民進黨公職協助說明」，同日蔡英文的臉書也PO出相關發言，更透過媒體多所傳播。但這篇PO文，很意外地幾乎沒有民進黨公職前去留言，而輿論炸鍋，也是始料未及。

▲蔡英文與林智堅向現場球迷揮手。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲蔡英文一向信任林智堅，在林退選後，蔡也透過臉書支持林在人生的戰場上為清白而戰。（圖／翻攝自林智堅臉書）
蔡英文挺堅到底　出於信任感

蔡英文之所以一路相挺，黨內高層指出，林智堅過去進到官邸，向蔡英文說明爭議始末，其實條理分明、邏輯清楚，除了蔡英文本來就相當喜歡林智堅，認為其有想法、形象清新，再加上蔡自己「眼見為憑」，會相信林智堅清白是很正常的。

另外，也有黨內人士分析，蔡英文的決策圈「就是這麼大」，加上蔡憑藉自己的印象，以及對談後的判斷，「說真的也沒有不相信林智堅的理由」。

即便蔡英文力挺到底，林智堅今仍表達退選念頭，隨後，蔡英文臨時召開選對會，林智堅出席並說明想法。據瞭解，雖然鄭文燦一直到昨天仍主張，林智堅只要說明清楚，其實並不需要退選，但會中包含鄭文燦的所有人，都能理解林智堅的想法，也認同論文事件應該止血，「就算沒有問題，但救濟也非短時間就有結果，如果讓國民黨一直打下去也不是辦法」。

選對會很快達成共識「堅下鵬上」，與會人士透露，大致確認結論後，鄭文燦致電鄭運鵬告知「要由你來上陣了」，鄭運鵬一接到電話有些意外，不過也表示沒有理由拒絕，於是一口答應，但要先跟老婆、小孩報告「爸爸要選市長了」。

▲鄭文燦（右）表示，（圖／記者葉政勳攝）
▲鄭文燦（右）在桃園組織堅強，綠營評估鄭運鵬仍有優勢。（圖／記者葉政勳攝）
鄭文燦組織拉抬　綠估鄭運鵬有優勢

據指出，其實根據民進黨內部民調，林智堅的支持度確實因為論文事件有跌，但在高投票率選民中仍舊領先，且國民黨參選人張善政的民調不斷滑落，林所流失的民調並未轉移到張善政身上。依此趨勢下去，民進黨內部評估，林智堅即使「負傷前行」，仍會勝選。

黨內決策圈人士透露，林智堅在跟鄭文燦跑行程時，多次佩服「鄭文燦真的好強」，這代表即使林已經傷痕累累，除了本身與張善政對比形象鮮明外，依靠鄭文燦的強大組織，仍是可以扛起整場選舉的。

該人士也說，既然如此，現在換上沒有受傷的鄭運鵬，「又有什麼理由會輸？」

「張善政獲提名時是民調最高的時候，當時大約領先鄭運鵬4%」，黨政人士表示，後續民進黨提名了林智堅，就再也沒有做張善政與鄭運鵬的對比民調。但依民調趨勢來看，張善政持續走低躺平，鄭運鵬應有相當優勢，「而且這還是鄭運鵬沒有起跑的狀況」。

黨政人士分析，論文事件對台北市並沒有影響，新北市選情起跑時確實有差距，所以影響狀況目前也不明顯。除了桃園市以外，最有衝擊的就是新竹市，未來就看鄭運鵬與民進黨新竹市長參選人沈慧虹如何合作，全黨也會盡快調整好隊形，整裝上陣，「其實對勝選還是滿有信心的」。

該人士也表示，林智堅在新竹有7年半的政績作為後盾，稍作沉澱後，再度復出站台，相信對沈慧虹的選情仍可加分。而林智堅參選期間與鄭文燦、鄭運鵬所組的「桃園鐵三角」，即使角色改變，仍是堅實團隊，屆時如果論文案有不同發展，林智堅東山再起，對民進黨年底選戰有正面影響也不無可能。

▲新竹副市長沈慧虹（右起）近日成立臉書粉絲團，貼文更被新竹市長林智堅轉分享。（圖／新竹市府提供）
▲沈慧虹的選情是否受到影響，受到政壇高度關注。（圖／資料照）

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