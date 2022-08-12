內幕／林智堅退選2原因曝　鄭文燦致電鄭運鵬「換你選」

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林智堅暗萌退意 2大導火線曝光
黨政人士指出，即便之前藍白陣營持續炒作「換堅」議題，林智堅都沒有萌生退意的跡象；一直到今天早上林智堅向黨內高層報告後，大家才恍然大悟，原來林智堅自己一直都在暗忖退選的可能，念頭尤以這幾天更為強烈。
據了解，除台大撤銷學位外，林智堅10日下午2點赴中華大學學術倫理審定會，針對中華大學的碩士論文說明。他在會後感嘆，會中的問題都具有針對性，且先入為主，「這到底是要怎麼搞下去」，此可解讀為退選的第一個導火線。
近堅人士透露，林智堅當時並未多說自己的內心想法，親近的幕僚都不知道他真正的考量，直到今天上午，林智堅向黨內高層報告有意退選之後，團隊成員才嚇一跳。
除了中華大學論文審查有危機之外，蔡英文在同日的中執會中一席「強力挺堅」發言，也意外成了壓垮駱駝的最後一根稻草。
知情人士表示，蔡英文周三表達「相信林智堅，且支持林智堅尋求救濟管道，還要民進黨公職協助說明」，同日蔡英文的臉書也PO出相關發言，更透過媒體多所傳播。但這篇PO文，很意外地幾乎沒有民進黨公職前去留言，而輿論炸鍋，也是始料未及。
蔡英文挺堅到底 出於信任感
蔡英文之所以一路相挺，黨內高層指出，林智堅過去進到官邸，向蔡英文說明爭議始末，其實條理分明、邏輯清楚，除了蔡英文本來就相當喜歡林智堅，認為其有想法、形象清新，再加上蔡自己「眼見為憑」，會相信林智堅清白是很正常的。
另外，也有黨內人士分析，蔡英文的決策圈「就是這麼大」，加上蔡憑藉自己的印象，以及對談後的判斷，「說真的也沒有不相信林智堅的理由」。
即便蔡英文力挺到底，林智堅今仍表達退選念頭，隨後，蔡英文臨時召開選對會，林智堅出席並說明想法。據瞭解，雖然鄭文燦一直到昨天仍主張，林智堅只要說明清楚，其實並不需要退選，但會中包含鄭文燦的所有人，都能理解林智堅的想法，也認同論文事件應該止血，「就算沒有問題，但救濟也非短時間就有結果，如果讓國民黨一直打下去也不是辦法」。
選對會很快達成共識「堅下鵬上」，與會人士透露，大致確認結論後，鄭文燦致電鄭運鵬告知「要由你來上陣了」，鄭運鵬一接到電話有些意外，不過也表示沒有理由拒絕，於是一口答應，但要先跟老婆、小孩報告「爸爸要選市長了」。
鄭文燦組織拉抬 綠估鄭運鵬有優勢
據指出，其實根據民進黨內部民調，林智堅的支持度確實因為論文事件有跌，但在高投票率選民中仍舊領先，且國民黨參選人張善政的民調不斷滑落，林所流失的民調並未轉移到張善政身上。依此趨勢下去，民進黨內部評估，林智堅即使「負傷前行」，仍會勝選。
黨內決策圈人士透露，林智堅在跟鄭文燦跑行程時，多次佩服「鄭文燦真的好強」，這代表即使林已經傷痕累累，除了本身與張善政對比形象鮮明外，依靠鄭文燦的強大組織，仍是可以扛起整場選舉的。
該人士也說，既然如此，現在換上沒有受傷的鄭運鵬，「又有什麼理由會輸？」
「張善政獲提名時是民調最高的時候，當時大約領先鄭運鵬4%」，黨政人士表示，後續民進黨提名了林智堅，就再也沒有做張善政與鄭運鵬的對比民調。但依民調趨勢來看，張善政持續走低躺平，鄭運鵬應有相當優勢，「而且這還是鄭運鵬沒有起跑的狀況」。
黨政人士分析，論文事件對台北市並沒有影響，新北市選情起跑時確實有差距，所以影響狀況目前也不明顯。除了桃園市以外，最有衝擊的就是新竹市，未來就看鄭運鵬與民進黨新竹市長參選人沈慧虹如何合作，全黨也會盡快調整好隊形，整裝上陣，「其實對勝選還是滿有信心的」。
該人士也表示，林智堅在新竹有7年半的政績作為後盾，稍作沉澱後，再度復出站台，相信對沈慧虹的選情仍可加分。而林智堅參選期間與鄭文燦、鄭運鵬所組的「桃園鐵三角」，即使角色改變，仍是堅實團隊，屆時如果論文案有不同發展，林智堅東山再起，對民進黨年底選戰有正面影響也不無可能。