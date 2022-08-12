原子演唱會／小宇驚喜合唱〈不為什麼〉 巴比：不可思議
台灣最強選秀男團《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，8月12、13、14日首登台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，歌手小宇也擔任嘉賓，和金水聯盟的5位成員巴比、廖學文、黃莑茗、須弘道、Nelson合唱節目裡的神曲〈不為什麼〉，巴比的美聲嗓音讓小宇相當折服，現場邀約他合作，讓巴比受寵若驚！
小宇因擔任戀愛創作實境節目《為妳唱情歌》導師，結識了原子少年高有翔、李哲言，更獲邀擔任《原子》演唱會嘉賓，和五位歌手合唱，完美和音宛如天籟，現場粉絲相當沉醉，金星成員巴比坦言，直到這一刻，「我還是覺得不可思議，很喜歡小宇老師的歌，我到KTV都會唱他的歌，非常開心能合作這個舞台，讓這首歌變得更酷，層次更往上拉」，兩人大方擁抱。
小宇則說，聽說巴比私下的作品，感覺非常驚豔，讓自己想到第一張專輯時的熱情，希望巴比要發專輯做新歌，可以找他一起玩，他笑說自己外表、身高都跟男團搭不上邊，很榮幸受邀一起表演，讓他圓了男團的夢。
而「水金」聯盟則特別挑了小宇超高難度的〈無視生非〉合唱，雙方僅在開演當天碰頭彩排一次，為了不讓小宇老師有後顧之憂，五位男孩們半個月前就開始練歌，反覆聽這首歌上百次之多，更把歌詞背到倒背如流；感覺壓力倍增的水星隊長黃莑茗，坦言這首歌是他這次演出心中的「大魔王」，他表示：「小宇老師的歌其實很難唱，加上真假音轉換很多，我們五個只要趁空檔就一直練唱，希望第一次跟老師合唱，能唱出不一樣感覺！」