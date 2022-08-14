升息攻略看這裡！搶美元高利定存　留意3大限制

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北富銀表示，所有外幣存款中，美元一向是投資人的最愛，在全球這波升息潮中，投資市場波動度加大，美元維持強勢貨幣的角色，且加上挾有聯準會升息題材，美元定存為相對安全的短期資金去處。面對各國央行多半進行升息以因應通膨問題，加上市場避險需求，北富銀認為，今年底前美元有望續強，民眾不妨趁此機會配置部分資金在美元商品，同時亦可搭配美元高利存款，創造穩定利息收入，掌握美元升息潮的投資收益。
凱基銀行也提到，為抑制通膨，多國央行皆採大幅升息因應，加上市場避險需求，美元指數有望續強至今年第4季。而在經濟環境劇烈變化下，投資市場相對不穩定，建議投資人可以將部分資金轉為投資低風險的保本產品，創造穩定利息收入，尤其美國聯準會啟動升息，不少投資人看好美元中長期走勢，可以將閒置的資金布局在美元保本商品，以創造穩定利息收入，短天期的美元高利定存即為非常好的選擇。
目前銀行推出的美元存款方案，不論是一般定存、換匯優存、階梯式定存、甚至是快閃定存都有優利，其中凱基銀行至8月31日，推出美元階梯定存活動，以新資金辦理美元3個月期定存，年利率採每月階梯式攀升，最高年利率3.5%，平均每個月可以領到2.5%左右的利息，且承作門檻低僅需美元1萬。
一般定存部分，北富銀行則全面調升美元牌告利率，調升後1個月期定存年利率為1.35%，3個月期定存年利率為1%，6個月期定存年利率為2.1%，9個月期定存年利率為2.35%，1年期定存年利率為2.6%，並強調調整後為5大外匯存款銀行最高。
同時，北富銀也持續提供美元優惠定存，至8月31日透過行動銀行「美元優利」專區，以數位帳戶或一本萬利帳戶台幣活儲存款換匯辦理，即可享美元定存3個月年息2%、6個月年息2.4%、12個月年息3%的優惠，單筆最低1000美元即可起存，行動銀行再享換匯3分優惠。
王道銀行也推出3個月美元年利率2.5%優惠定存專案，每筆起存金額為100美元，上限為1000萬美元，而且不限新舊客戶或是新舊資金，亦不限定存筆數，可透過臨櫃或線上申辦，採複利計息，到期一次給付。
不只民營銀行搶推美元高利定存搶商機，公股行庫也有動作，像合庫銀行及兆豐銀行都曾在七夕及父親節祭出快閃方案，合庫銀臨櫃以新台幣結購美元，1個月期定期存款年利率高達8.8%，限量客戶數1萬名，門檻最低1000美元，最多3000美元。
土地銀行自8月4日至8月17日推2周美元高大下存快閃優惠專案，只要是新資金，單筆達5萬美元以上，即可享存期3個月年利率2.8%、6個月年利率3.05%的高利美元定存。台灣銀行則至8月底止，臨櫃美元3000元即可起存，以3、6、9、12個月的定存均有優惠利率，其中以單筆定存達10萬美元以上，以1年期年率3.058%計息為最高，還同步推出網路優存，同樣以3000美元為起存點，最高利率為1年期的3.028%計息。
華南銀行至8月31日也推出限時限量美元優利定存，不需搭配理財產品，只要以新台幣結購或以新資金匯入，即可享有6個月期年息2.1%、9個月期年息2.5%、1年期年息2.88%的優利定存，個人戶單筆最低金額1萬美元，企業戶單筆最低金額3萬美元。
不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠也提到，如果擔心經濟衰退不利美元，想為美元投資買個保險，他建議可考慮黃金，一旦美元看錯不漲反跌，這時候黃金就可取而代之，因此，如果民眾要相對避險，不要再一味追高美元，可以留一部分投資黃金，來做相對避險投資。
至於日圓，即便現階段出現短線跌深反彈，他不建議冒然搶進，主要是日本仍堅持寬鬆貨幣政策，只要在明年4月日本央行總裁黑田東彥卸任前，大致還是會遵循寬鬆貨幣政策、安倍經濟學老路，即讓日圓貶值，增加出口，創造經濟，在此主旋律未變之前，日圓還是會趨貶，今年日圓兌美元還是有機會貶至140以上。