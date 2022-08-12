酒駕撞死人續押！炫富女哭求交保：每晚夢車禍想親自道歉
新北市淡水區今年6月21日凌晨2時許，發生一起死亡車禍，一名林姓女子（29歲）酒後開著BMW敞篷跑車，將一名方姓工人撞飛，導致其傷重不治，事後林女向法官求情，希望能以10萬交保，因為自己財力僅能負擔此金額，但仍被裁定羈押，檢方在本月10日偵結，依公共危險、過失致死等罪起訴林女，今天（12日）稍早士林地院開移審庭，認為林女有逃亡之虞，尚無取代羈押的手段，延押3個月。
據了解，林女在移審庭中對於犯行遭起訴無意見，但被問到是否延長羈押時，林女卻突然哽咽落淚，並稱事故發生後的每晚，都會夢到車禍情景，自己已經寫下一封道歉信，若能交保，會親手交給死者家屬，另外林女也說到，因自己家境沒有很好，希望保釋金額能在1、20萬元的範圍。
但法官認為，林女曾在2015年就有酒駕逃跑被通緝的紀錄，考量到趨吉避凶逃避痛苦是人本，林女在本案中違反義務重大程度，可預期未來經判決刑度應該不輕，且其又僅保強制險，將來恐面臨高額民事求償，依其經濟狀況，並非無出國逃匿能力，故延押3個月。
隨著林女黑歷史被起底，網友肉搜其身分發現，林女雖自稱畢業於北京服裝學院，但實際上卻只有高中畢業，成年後從未考取駕照，卻無視法規開車上路，臉書亦時常曬出跑車、現金等照片，並聲稱自己從事仲介業，可以帶有興趣的網友一起到國外發大財，被質疑與近期備受矚目的「柬埔寨跨國詐騙案」有關（編輯：陳苾暐）