原子演唱會／火星廣告牆有面子！團員肉體回報「救火隊」
台灣最強選秀男團節目《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，8月12、13、14日首登台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，一直瀕臨淘汰邊緣的火星，靠著粉絲「救火隊」的支持，一路走到決賽，甚至在鄰近演唱會現場的台北101捷運站出口，有粉絲集資砸錢應援，貼滿一整牆火星少年的肖像廣告，讓他們相當有面子！
被封為「原子最強音」的火星，深具歌唱實力，起初表現未受注目，在《原子》第四場公演表演〈Fly High〉，性感脫衣大秀8塊肌一戰成名，粉絲人數激增，MAX笑說，「一直以來火星都是貼著地板，直到我們脫衣服才開始起來，現在已經抓到口味，非常感謝救火隊的支持」，並笑稱商演時被拱脫衣服，團員都沒有屈服，「外面沒有脫衣服的福利，這是給原子粉絲的演唱會限定版，只給有買門票的人看」。
被封為80位少年裡最具男友力的李哲言，不只代表火星感謝支持者，更向認識多年的MAX表達謝意，當初兩人在「璀璨之星」選秀比賽認識，這次參賽也是MAX找他一起，更力邀他加入亞特蘭提斯小分隊，「第一眼看到他就感覺像親生兄弟，沒有他，我就不會參加原子少年海選」，特別感謝好友提攜。
不過，李哲言和周子翔關係親密，讓其他少年都很忌妒，團員要他在周子翔、MAX之間「殘酷二選一」，李哲言掙扎許久，還是首選周子翔，讓旁人笑翻，MAX說「我們是兄弟情，跟CP不一樣！」力圖挽回顏面。