COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

美元還沒見頂！央行30元防線能守多久　匯銀點出關鍵

▲新台幣兌美元近來在中央銀行力守30元防線下，收盤始終未跨過30元整數關卡，但在強勢美元還未見頂之下，央行還能守多久？（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元近來在中央銀行力守30元防線下，收盤始終未跨過30元整數關卡，但在強勢美元還未見頂之下，央行還能守多久？（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

2022-08-14 17:50:002022-08-14 18:06:27

美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台，兩岸緊張情勢升高，新台幣也出現30字頭，但在中央銀行力守之下，收盤價始終未跨過30元整數關卡，只是在美國通膨降溫，美元指數回落下，新台幣兌美元升幅也有限，讓大家好奇央行何時才會放手？匯銀人士認為，只要外資沒有在台股大幅賣超且匯出的話，短期似乎還有機會可以守住30元大關，但美元也還沒見頂，在4大訊號未浮現前，美元依然還會維持「驚驚漲」局面，加上新台幣與美元利差拉大，考量利差及台海關係等因素，新台幣仍看貶，只是收盤是否貶破30元整數關卡，關鍵仍在央行態度。

我是廣告 請繼續往下閱讀
近來美元指數因美國通膨趨緩，消費者物價指數（CPI）年增率從6月的9.1%降至7月8.5%，市場預期美國9月再升息3碼的機率下降，美元指數也回落，一度跌破105，之後又回到105之上，而亞洲主要貨幣兌美元包括韓元及日圓也出現反彈，相對之下，新台幣兌美元仍在29.9至30元震盪，升幅有限。匯銀人士分析，主要就是央行一直力守30元防線，在亞洲貨幣走貶時，新台幣卻相對抗跌，也因此， 當現在非美貨幣反彈時，新台幣升幅就相對有限。

不過，匯銀認為，由於美國通膨數據趨緩，在美元轉弱之下，短線新台幣有機會守穩於30元以下價位，尤其外資股利匯出暫告一段落，加上在外資台股轉呈買超，接下來台股若隨美股走揚、外資續匯入，新台幣有望稍稍喘一口氣，且有機會略往升值方向挺進。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠也表示，在7月出口呈現淡季不淡暢旺的態勢，央行要力守30元還是有辦法，加上美元指數最近相對也比較疲弱，並沒有大漲，如果美元指數還能控制在108以下的情況之下，新台幣短時間要守住30元大關，應該不是問題。

只是，央行30元防線可以守多久？匯銀人士認為，盤中貶破30元不難，很可能股市有點大修正就會出現，但這並不會改變趨勢，接下來就看美元走勢。

陳有忠則指出，美元還未見頂，美元要見頂反轉得觀察4訊號，包括一、美國聯準會（Fed）升息是否已步入尾聲；二、美國雙赤字，即貿易跟財政赤字是否呈現大幅惡化；三、美國通膨率是否能快速拉回至少到5%以下；四、美國失業是否攀升至5%以上。陳有忠說，在這4大訊號都還沒浮現的情況下，美元依然還是維持「驚驚漲」的局面。

雖然美國通膨率已有下降，7月來到8.5%，看起來通膨高點已浮出，因此市場預期美國9月肯定不會再一次升息3碼，預估可能2碼以內，但陳有忠表示，8.5%距離美國通膨目標區2%還是很遠，從近20年兩波美元漲勢來看，波動漲幅都有近26%，這波從去年開始漲至今也才漲了2/3，未來還有1/3的漲幅。

陳有忠認為，目前就看9月聯準會升息後，市場的反映，如果覺得通膨還是沒很快下降，至少應該降至5%以下，今年美國GDP了不起1%，CPI如果還在5%還是惡性通膨，這不就是停滯性通膨，只是還沒面臨經濟衰退。

也因此，在美國通膨還沒這麼快降下來之下，美元應還有喘息機會，如果美國怕經濟衰退太多，更不會冒然大幅升息，只是通膨要怎麼壓不下來？只有靠兩個工具升息及匯率，目前大家都有輸入性通膨壓力，尤其美國是內需型市場，需原物料及生活必需品進口，美元維持強，進口貨就便宜。

FXTM富拓首席中文市場分析師楊傲正也分析，美元指數一度跌破105關口後，現在又回到105之上，主因是美國是CPI通膨低於預期並沒有動搖聯準會的抗通膨決心，兩位鷹派官員重申升息會持續到明年，因為通膨仍然「高得不可接受」，且聯準會會在高CPI的情況下降息是不現實的，預測基準利率到2023年底將達到4.4%。

不過，市場對升息步伐放緩的預期已逐步確立，參考聯準會觀察工具，利率期貨表示9月升息75個基點的概率從一日前的68%大幅下降至42.5%，升息50個基點的概率從32%升至57.5%，也解釋了最終美元指數仍明顯下跌。

由於聯準會下次利率決策會議在9月，聯準會官員的發言將在未來一段時間持續影響美元的走勢，也就是能否使美元指數持續站穩在105關口的關鍵水準之上。楊傲正指出，對於美國聯準會和白宮而言，通膨猛於虎，雖然通膨從40年高點有所回落，但假如未能進一步下行而持續在8%上方，如聯準會官員所言「通膨仍高得不能接受」，另根據6月聯準會對2022年通膨估算，2022年底通膨目標應在5%附近，由此可見，聯準會官員如在未來一段時間持續發表鷹派言論，並維持2022-2023年持續升息的看法，對美元的提振作用仍將存在。

至於台灣呢？陳有忠預估今年9月會比照6月升息半碼及調降存款準備率1碼，而央行近來力守30元，除了也怕貶太多影響物價，還有就是政治因素，在台海緊張情勢升高下，連國安基金都已啟動護盤，股匯市當然都要護住，短期來看新台幣也應該可以守住30元，但未來新台幣仍是易貶難升。

巷仔內／新台幣30元防線破不破？央行進退兩難　

今日最聚焦／新台幣「3字頭」新常態？專家美元投資教戰

財經小辭典／搶搭美元多頭列車　先搞懂什麼是美元指數

升息攻略看這裡！搶美元高利定存　留意3大限制

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀