原子演唱會／須弘道曝成團心聲 喊話粉絲「一起闖下去」
台灣最強選秀男團節目《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，8月12、13、14日首登台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，已經宣布出道、加盟種子音樂的水星，一連表演〈Freaky Love〉、〈不為什麼〉、〈小丑的制服〉、〈Ice Cube〉等多首歌曲，唱跳功力兼具，證明年紀雖小，實力絕不輸給大哥哥們。
年僅16歲的須弘道，在《原子少年》快速成長，歌聲、跳舞實力獲得導師們肯定，被網友封為「全能ACE」，由於他曾說過想出國讀書，讓粉絲擔心水星能否攜手並進，須弘道在舞台上向粉絲喊話，會兼顧兩邊工作，希望和歌迷們約定好「跟我們一起闖下去！」
他也悄悄透露，訓練空檔會寫作業，有時候會被水星隊長黃莑茗念，年紀較長的黃莑茗，被弟弟們圍剿，坦言自己偶爾較嚴格，「不管練習時我有多機車，但謝謝你們一起努力闖到總決賽，謝謝粉絲，因為有你們，我們才有更多動力」，敢怒不敢言的林毓家笑回：「這是你自己說的，是有一點（機車）啦！」
由於賽事淘汰更迭，每個星球參加公開表演的選手，都會因為時間、地點協調有所變動，出道成員的人選，也未必能滿足所有粉絲口味，面對網友議論紛雜，黃莑茗以充滿團魂的口吻說：「水星10位成員不管在什麼領域，大家都會同一條心，星星再小也會發光！」只要曾是水星的一員，就是彼此相依的夥伴。