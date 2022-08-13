原子演唱會／天王星霸氣挺金雲 「去看他直拍不會後悔」
台灣最強選秀男團節目《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，8月12、13、14日首登台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，冠軍團天王星不僅以〈YOLO〉開場驚豔四座，更首度演唱新歌〈Level Up〉，描述團員自身的故事，透露節目結束後絕不是句點，而是實力的進一步提升！
天王星初舞台以一首〈KING〉霸氣征服全場，隊長高胥崴、饒舌創作高手吳昱廷、高有翔，加上「舞台王者」小孩、嗓音迷人的蔡承祐，成了粉絲心中的固定班底，但隨著其他團成員淘汰後，天王星陸續加入金雲、唐立杰，彼此積極磨合，一起勇闖樂壇，有部分網友在Dcard論壇惡意評論，讓團員決定不忍了！
高胥崴昨（12）日以隊長身分開第一槍，表示「很多人抨擊我們的金雲，說他們不夠適合天王星，拜託去看他〈YOLO〉的直拍，不會後悔！」認為金雲是那次公演的MVP，表演得淋漓盡致，他也稱讚唐立杰舞蹈沒話說，有人認為他饒舌不夠厲害，團員並不服氣，未來會以新作品說話，「讓你知道我們已經Level Up！」
高胥崴透露，唐立杰的雕舞功力，對天王星很有幫助，讓團員保有原有特色，也能整齊劃一，「我的體力是全團最差，被他操起來」，唐立杰自信表示：「夠硬才有辦法拿到冠軍！」語氣相當霸氣。唐立杰18號即將邁向21歲，近期粉絲花費鉅資幫他做公車、捷運站燈箱廣告，他也特別致意感謝！