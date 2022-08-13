原子演唱會／挾高人氣出道 林佳辰：用時間耕耘證明自己
台灣最強選秀男團節目《原子少年》，5個月造星之旅成果豐碩，8月12、13、14日首登台北國際會議中心，連開3場《原來的少年》演唱會，再掀強大「原子旋風」，80位少年們在節目畢業後，齊聚一堂展現魅力，之前代言3C用品進帳百萬的地球5子林佳辰、黃文廷、周祖安、林煥鈞、周子翔，一如預期以高人氣、高顏值，宣布成團出道！
嘗到走紅滋味的林佳辰，隨著知名度增加，成為媒體偷拍的新對象，必須學習適應明星生活，為粉絲族群做好模範，他坦然地在舞台上說，「阿公跟爸爸從小就跟我說，年輕人不要怕，做不好也沒關係，做不好再改就好了，改到對為止，我們『林家男孩』會用時間耕耘證明自己」，台下歡聲雷動。
由於最後僅5人出道，他在台上坦承自己愛遲到，特別誇讚隊友陳廷軒非常認真，排練從未遲到過，陳廷軒也爆料，人生第一次看泫雅演唱會就是在台北國際會議中心，能來這裡表演是很奢侈的一件事，以往常被質疑演戲還不夠好，就要挑戰唱跳，最終沒有擠進出道名單，他自嘲唱跳失敗了，美夢做完就會醒來，只能「含著淚水」祝福地球出道。
陳廷軒也展開商業互捧模式，稱讚佳辰私下很暖心，因知道自己顏值高、鏡頭很多，也會努力幫別人爭取露臉機會，還有一次偉綠大手筆訂了餐廳，卻遇到考試，讓他想要放棄考試，最後佳辰表達願意幫忙負擔訂金，希望隊友不要放棄機會，是個非常溫暖的男孩。