白宮官員：將宣布美台貿易談判路線圖　美軍近期穿越台海

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康貝爾（Kurt Campbell）今天向媒體電話簡報時指出，中國以裴洛西訪台為由對台灣施壓，試圖改變現狀，危害台海和平穩定。中國反應過度，行動持續具挑釁、破壞性且史無前例。中國向台海周邊發射飛彈擾亂民用空中與海上交通；北京無視已為雙方遵循60多年的台海中線，頻頻派遣軍機飛越，至今仍有數艘軍艦在台灣附近徘徊。
他指出，美國不會被恫嚇，隨著北京持續性的挑釁行為，雷根號（USS Ronald Reagan）航艦打擊群已接獲指示留在當地，美國也會持續支持台灣與合作夥伴。過去數週，美國堅定支持長期以來目標，亦即維護台海與更廣泛的印太區域和平穩定，這對區域與全球安全繁榮至關重要，符合所有人利益，美國也致力於持續尋求未來的和平穩定。
他也重申美國以台灣關係法、美中三公報與對台六項保證為指引的一中政策，反對任何一方片面改變現狀，不支持台獨，也期待兩岸分歧能和平解決。
康貝爾指控中國所作所為與和平穩定目標背道而馳，這是北京對台加強施壓行動的一部分，預計未來數週與數個月仍將持續。這項行動的目標是企圖恫嚇與脅迫台灣，削弱台灣韌性。面對北京不斷破壞和平穩定的作為，美國會持續採取冷靜與果斷步驟以維護和平穩定，並依據美國長期政策支持台灣。
康貝爾並重申美方持續履行台灣關係法承諾，包括支持台灣自我防衛並保持美國自身能力，以抵禦任何可能危及台灣安全的武力或其他形式脅迫。美方也會深化與台灣關係，包括繼續推動經貿聯繫。他並預告，將在未來數天內宣布美台雄心勃勃的貿易談判路線圖。
他也呼籲北京重新開放中斷的溝通管道，因為這是世界對負責任大國的要求。
華爾街日報（The Wall Street Journal）今天報導，中方已開始安排中國國家主席習近平利用年底參加20國集團（G20）或亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議的機會，和美國總統拜登舉行實體會議。
對此，康貝爾指出，拜登與習近平在日前的通話中討論面對面會晤的可能，也交辦團隊跟進。但具體的時間、地點，他不願多談。（編輯：徐睿承）1110813