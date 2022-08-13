《六天七夜》安海契拔管！享年53歲 長子：我失去了媽媽
美國女星安海契（Anne Heche）5日在洛杉磯以近145公里時速駕車衝撞民宅，車體爆炸起火，她受困約30分鐘才被救出，身體嚴重灼傷，經過多日搶救仍被宣判腦死，家人決定拔管，台灣時間今（13日）凌晨正式宣布死訊，享年53歲。
據英國《每日郵報》報導，家屬昨表示，安海契被院方宣判腦死，必須依靠呼吸器維持生命徵象，「預料她無法存活」，而在幾番掙扎後，最終決定拔除安海契所有外部維生系統，並將依照她生前意願，確認是否有任何器官適合捐贈，遺愛人間。
安海契與第一任丈夫生的20歲長子霍莫拉夫頓（Homer Laffoon）說：「我和弟弟阿特拉斯失去了媽媽。經過6天令人難以置信的情緒起伏，我留下一種深深的、無言的悲傷，希望我的媽媽沒有痛苦，並開始去探索我心中所想、她永恆的自由。」
家人在聲明中表示：「今天我們失去了最開朗、善良和快樂的靈魂，我們慈愛的媽媽和忠實的朋友。她將因勇敢的誠實而被人們銘記，並因她的光芒而被深深懷念。」
安海契是好萊塢知名影星，自1993年起演出多部電影、影集，大銀幕代表作有《驚天爆》、《火山爆發》、《是誰搞的鬼》、《桃色風雲搖擺狗》、《六天七夜》等，她在兩段婚姻分別生下長子霍莫和么子阿特拉斯，與脫口秀女王艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）的戀情轟動一時。（編輯：楊穎軒）