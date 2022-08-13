安海契火燒車身亡！舊愛艾倫狄珍妮哀悼：這是悲傷的一天
53歲美國女星安海契（Anne Heche）日前在美國洛杉磯駕車衝撞民宅，引發火燒車，她受困約30分鐘才被救出，身體嚴重灼傷，經多日搶救被宣判腦死，於台灣時間13日離世，享年53歲；她生前曾與艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）談過一場高調戀愛，如今得知噩耗，艾倫狄珍妮稍早也於推特哀悼：「這是悲傷的一天。」
安海契在美國當地時間5日駕車外出時，駕駛Mini Cooper經過洛杉磯Mar Vista 街區，先是失控撞上一棟複合式公寓的停車場，再以將近145公里時速駕車衝撞民宅，該輛Mini Coope立刻起火爆炸，她受困約30分鐘才被消防隊救出，緊急送醫，搶救多日仍被宣判腦死，家屬在昨天決定拔除安海契呼吸器，並將依照其生前願望，捐出器官遺愛人間。
安海契與「福伯」哈里遜福特（Harrison Ford）演出1998年冒險動作片《六天七夜》成名，是90年代紅極一時的女星；在1997年她與艾倫狄珍妮1997年開始高調交往，安海契曾說，這是自己第一次談女女戀，「體會到前所未有、最棒的性愛。」不過，這段高調戀情3年後分手。
在得知安海契的死訊後，前女友艾倫狄珍妮也發文致哀：「這是悲傷的一天，我向安的孩子、家人與朋友致上我所有的愛。」（編輯：孫唯容）