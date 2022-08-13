COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

周線連六紅！大盤離季線僅一步之遙　題材股續成資金亮點

▲國際投資情緒回溫，台股反彈格局持續，連續第六週收紅。（圖／Shutterstock）
▲國際投資情緒回溫，台股反彈格局持續，連續第六週收紅。（圖／Shutterstock）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-13 09:19:06

受惠於美國通膨數據下降提振，國際投資情緒回溫，本周台股連續第六週收紅，PGIM保德信金平衡基金經理人廖炳焜日前指出，目前三大指數中，電子與金融已雙雙來到季線之上，僅傳產指數仍位於季線之下，「下週有機會見到大盤挑戰季線反壓！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
國際投資情緒回溫，台股反彈格局持續，週五加權指數開平走高，終場上漲91.12點，漲幅0.6%，收在15288.97點，距離季線僅差一步之遙，成交量維持在兩千億左右水準，本周台股持續上漲252.93點，周線彈升1.68%，連續第六週收紅，單日平均成交金額略微上升至2001.51億元。

本周三大法人動向外冷內熱，本土法人投信與自營商攜手買超，投信單周回補67.18億元，連續第八周站在買方，自營商小幅買超18.33億元，外資則是連二賣，本周續賣25.35億元，三大法人合計買超台股60.16億元。

廖炳焜表示，台股上市櫃公司7月營收在本週已全數公布完畢，整體合併營收月減7.71％，但年增幅維持6.83％，累計前七月合併營收更是繳出雙位數年增率10.42％，顯示企業營運成長動能仍佳，「加上美股超級財報周表現也有達七成公司優於預期，明顯提振整體投資信心」，帶動台股這波反彈走勢持續。

廖炳焜提到，目前三大指數中，電子與金融已雙雙來到季線之上，只剩傳產指數仍位於季線之下，但只要這波彈升行情持續，且量能持續放大，下週有機會見到大盤挑戰季線反壓，加上台股本益比仍在11.37倍的低檔位置，也有利逢低承接資金進場。

他進一步說明，整體而言，目前市場多空訊息已反映在股價上，且距離9月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）尚有一段空窗時期，預期具有題材性、業績成長的產業或個股，會持續為近期資金聚焦亮點，其中包括網通、汽車、新能源車相關股、蘋果概念股、IC設計、跌深打底股等。

不過，廖炳焜也提醒，由於科技產業庫存調整狀況持續，指標大廠更表示庫存消化時間可能要到明年第1季，甚至是明年第2季才能完成，「外部全球通膨水準仍高，景氣成長動能下降等負面因素也未消除」，在多空因素相互影響之下，台股下半年走勢仍會相對震盪，目前須視電子業庫存與第三季銷售動能能否轉強。

站上15200關卡！台股終場上漲91點　IC設計接力亮燈漲停

保3成功！主計總處下修今年下半年經濟成長率至3.76%

減稅利多！基本生活費提高4000元　逾230萬戶受惠

彰銀案撤告後首發聲　台新金吳東亮：和解落幕是好事情

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀