周線連六紅！大盤離季線僅一步之遙　題材股續成資金亮點

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本周三大法人動向外冷內熱，本土法人投信與自營商攜手買超，投信單周回補67.18億元，連續第八周站在買方，自營商小幅買超18.33億元，外資則是連二賣，本周續賣25.35億元，三大法人合計買超台股60.16億元。
廖炳焜表示，台股上市櫃公司7月營收在本週已全數公布完畢，整體合併營收月減7.71％，但年增幅維持6.83％，累計前七月合併營收更是繳出雙位數年增率10.42％，顯示企業營運成長動能仍佳，「加上美股超級財報周表現也有達七成公司優於預期，明顯提振整體投資信心」，帶動台股這波反彈走勢持續。
廖炳焜提到，目前三大指數中，電子與金融已雙雙來到季線之上，只剩傳產指數仍位於季線之下，但只要這波彈升行情持續，且量能持續放大，下週有機會見到大盤挑戰季線反壓，加上台股本益比仍在11.37倍的低檔位置，也有利逢低承接資金進場。
他進一步說明，整體而言，目前市場多空訊息已反映在股價上，且距離9月美國聯邦公開市場委員會（FOMC）尚有一段空窗時期，預期具有題材性、業績成長的產業或個股，會持續為近期資金聚焦亮點，其中包括網通、汽車、新能源車相關股、蘋果概念股、IC設計、跌深打底股等。
不過，廖炳焜也提醒，由於科技產業庫存調整狀況持續，指標大廠更表示庫存消化時間可能要到明年第1季，甚至是明年第2季才能完成，「外部全球通膨水準仍高，景氣成長動能下降等負面因素也未消除」，在多空因素相互影響之下，台股下半年走勢仍會相對震盪，目前須視電子業庫存與第三季銷售動能能否轉強。