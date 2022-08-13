若遭列支持恐怖主義國家　俄羅斯放話恐與美決裂

（中央社莫斯科12日綜合外電報導）俄羅斯塔斯社（Tass）今天引述一名高官說法報導，俄國警告美國，如果宣布俄國為「支持恐怖主義的國家」，兩國外交關係將嚴重受損，甚至到達可能決裂的程度。 我是廣告 請繼續往下閱讀 塔斯社報導，俄羅斯外交部北美司司長達爾奇耶夫（Alexander Darchiyev）說，如果美國聯邦參議院按計畫針對俄羅斯，這將代表華府已跨越界線，讓關係陷入無法挽回的局面。兩名美國聯邦參議員尋求通過法案，要認定俄羅斯為支持恐怖主義的國家，他們上月訪問基輔，與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）討論這項法案。塔斯社報導，達爾奇耶夫說，如果法案通過，這將「對雙邊外交關係造成最嚴重的連帶損害，到達降級甚至決裂的地步」。他還表示已為此向美方提出警告。由於俄羅斯揮軍入侵烏克蘭，拉脫維亞國會昨天認定俄羅斯為支持恐怖主義的國家，呼籲西方盟國對莫斯科祭出更全面的制裁。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1110813俄羅斯推愛國教育洗腦學童 教師拒絕遭辭退判刑寫書激怒伊朗遭下令追殺多年 作家魯西迪紐約遇刺部分退休福利遭取消 德前總理施若德告國會川普指華郵報導 FBI搜查核武文件是騙局