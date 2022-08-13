投書華盛頓郵報　林飛帆：現在是自由世界保衛台灣的時刻

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裴洛西的訪台行程後，中國不旦透過前所未見，而且極度不成比例的軍事演習、經濟脅迫，和外交制裁，讓台海的緊張局勢快速升溫。這個情勢加劇的規模，讓一些分析家認為，這是自1996年的台海飛彈危機以來，台灣海峽最危險和最緊張的局勢發展。
林飛帆指出，但對台灣而言，這幾十年來，中國的威脅一直是日常生活的一部分。然而，此刻，台灣與世界面臨到更核心的生存問題，即是「這個世界真的能承受失去台灣，這個自由民主世界秩序裡不可或缺的成員嗎」。
林飛帆表示，在中共領導人習近平於2012年上台後，中國對外發展的戰略，從鄧小平時期的「韜光養晦」，走向現在的「中華民族偉大復興」；中國透過「一帶一路」和債務外交等對外政策，正在擴大中國對發展中國家的影響力；與此同時，中共也展開對內鎮壓，壓迫包括新疆和香港在內的維權和民主運動。
在習近平的專制領導之下，中國的國家戰略出現巨大且充滿野心的轉變，而他的對台政策也不例外。中國不斷努力遏止台灣作為一個主權國家的發展，嘗試破壞台灣的民主制度，倉狂的推促統一，並設定推動統一進程的內部時間表；這種侵略野心在習近平於2019年正式提出「一國兩制台灣方案」作為併吞台灣後的治理模式時，變得更為鮮明。
林飛帆表示，這種明顯的戰略轉變，正是美國及其盟國必須開始重新考慮他們對中國的態度的原因。對台灣而言，中國的侵略的不再只是「是否會發生」的情境假設，更重要的問題是，在台灣人捍衛自身的民主生活方式的同時，國際社會是否會與台灣站在一起、對抗威權的擴張。
林飛帆說，中國的軍事能力及其潛在的擴張時間表，尤其是在俄羅斯入侵烏克蘭之後，毫無疑問地是對當前世界秩序的重大威脅。但是，台灣和國際社會仍然可以一起做很多的努力，包含透過國際社會的齊心支持，讓北京意識到他們選擇使用武力對付台灣，將付出沉重的代價。
世界普遍意識到台灣在地緣政治中的關鍵地位，特別是台灣在半導體供應鏈中的重要性，以及其在第一島鏈的戰略位置。但林飛帆認為，更重要的是，台灣是民主成就的燈塔，以及區域和平的支柱。
作為亞洲的新興民主國家之一，台灣是少數能夠走向民主轉型，且未經歷軍事政變或革命的國家。台灣也是亞洲第一個通過婚姻平權的國家；更是少數擁有世界上最完善的全民健保的國家；同時，儘管被排除於國際組織之外，台灣更是少數致力於實踐全球氣候治理的國家。
林飛帆強調，台灣當然不希望面對戰爭，但是當面對威脅，台灣人也不會低頭退縮。近期的民意調查顯示，超過70%，來自不同的社會、經濟背景的台灣人民都願意在台灣遭受攻擊時挺身保衛台灣。因為台灣人認為，來自國際社會的外交支持，可以強化自我防衛的決心，讓台灣人民更加確信，台灣不會被國際體系孤立，而台灣人捍衛民主的選擇，也不會徒勞無功。
這也是為甚麼，台灣人在面對中國嚴峻的威脅之下，仍然熱烈歡迎裴洛西的來訪。正如同裴洛西訪台時所說的，這個世界正面臨著威權專制與自由民主之間的抉擇。在這個重要的歷史時刻，美國、台灣和所有的民主盟友，絕不能向威權妥協。
林飛帆表示，自己出生於解嚴之後的台灣。成長在民主化過程中的台灣年輕人，非常幸運的，沒有經歷到父母輩所生活的威權統治。言論自由、民主自決，這些核心價值建構了這個世代的集體認同。8年前，當中國試圖以經濟協議將台灣吸納入它們的控制之內時，台灣這個世代的年輕人組織了太陽花運動。這個運動改變了國家的方向，讓心繫台灣民主的青年世代的聲音得以超越受中國威權支持的兩岸資本與買辦的利益。
林飛帆表示，正是在這樣習以為常的中國威脅之下，台灣的民主更加被證明是強韌的。因此，要呼籲國際社會，應該把台灣視為值得信賴的盟友，和值得國際社會共同保衛的國家。