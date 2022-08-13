IKEA新店店「疊疊肉丸貝果堡」玩食物 網笑：夾鯊鯊海陸
IKEA宜家家居新店店因店名巧妙疊字成趣味，常發展出意想不到的創意引起粉絲關注。新店店IKEA Café攜手好丘Good Cho’s，把經典瑞典肉丸夾進貝果裡，開賣期間限定「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，真的不是P圖，帶頭玩起食物疊疊樂。不只提供可外帶的DIY手作貝果，粉專小編還開玩笑「想裝什麼都可以」，引來鐵粉喊聲「把鯊鯊裝進去」，實現海陸雙拼。
IKEA新店店擁有全台唯一一家IKEA Café，最新攜手好丘Good Cho’s，把IKEA里肌火腿、煙燻鮭魚、牛肉漢堡排等7款經典主食，通通夾進以滿滿台灣在地物產製作的手工美味貝果裡，睡滿8小時自然低溫發酵的麵糰，水煮烘焙出受到饕客們都熱愛的Q彈嚼感。
其中最受注目的莫過於，期間限定的「宜家家居新店店層層疊疊肉丸貝果堡」，把全球年銷10億顆的人氣肉丸、雞蛋、番茄與新鮮生菜一起夾進貝果裡，不負眾望地注入疊字招牌的精神，認真開賣讓人差點以為是P圖的美味。
IKEA新店店更實現家具客製化精髓，IKEA Café貝果堡從貝果到主食皆可自由挑選、現場搭配；更販售4款可外帶的好丘DIY手作貝果，只要點購貝果相關餐點，都會貼心附贈超詳細貝果堡組裝說明書，讓大家想夾什麼就夾什麼，大玩豐富創意。
粉專小編還開玩笑號召粉絲們「想裝什麼都可以」，開放投稿IKEA新店店第一屆P圖大會，引來鐵粉喊聲「把鯊鯊裝進去」，實現海陸雙拼；還有粉絲指名要把「牛奶冰淇淋跟薯條」裝進去，受小編稱讚「識貨！」笑翻網友。
IKEA 新店店還將好丘手作貝果融入賣場陳列區生活場景，並特設巨型貝果堡打卡牆，合照上傳Facebook還有機會獲得好丘貝果新生袋。即日起至8/18，為慶祝好丘與IKEA新店店合作，凡金丘會員或宜家卡卡友至IKEA Café或好丘實體門市，即可以29元入手好丘最受歡迎的貝果口味之一「草莓奶香貝果」，(每人每日限購一顆，數量有限售完為止)。
來自韓國的Isaac也推出層疊早餐，即日起至9/10祭出凍漲優惠73折起小資套餐，包含MVP老台味里肌豬、MVP花生醬培根三明治、MVP BBQ醬烤豬肉及MVP蒜甜火腿歐姆蛋，4款套餐組合每份限時特價只要99元，就能划算享用到美味厚實三明治搭配經典紅茶。