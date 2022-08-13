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教育部提高族語教師名額至247名　保障學習及工作權益

▲為保障學生學習族語能力，以及保障原住民族語言教學人員的工作權益，教育部逐年增加「專職族語教師」名額。（圖／取自教育部官網）
▲為保障學生學習族語能力，以及保障原住民族語言教學人員的工作權益，教育部逐年增加「專職族語教師」名額。（圖／取自教育部官網）

記者鄭妤安／台北報導

2022-08-13 11:29:58

為保障學生學習族語能力，以及保障原住民族語言教學人員的工作權益，教育部逐年增加「專職族語教師」名額，111學年度已提高到247名，較110學年度增加58名，並規定專職族語老師每次聘期至少1學年，最長2學年，若取得原民會核發的原住民族語言能力認證測驗薪傳級，或是優級合格證書者，每月加發3000元。

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教育部自2018起（107學年度）啟動專職原住民族語老師，為提升原住民族語教學品質，教育部持續與各地方政府合作增加專職族語老師名額，協助各地方政府聘任專職族語老師。

教育部表示，依據各縣市政府提報需求核給所需名額，於110學年度共核定補助16個地方政府、189名專職族語老師，並從偏鄉學校擴大至都會學校，今年111學年度預計核定16個地方政府、共247名專職族語老師，顯示名額逐年提高。

為了保障原住民族語教學支援工作人員工作權益，教育部與原住民族委員會發布「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」，其中包含專職原住民族語老師進用方式、資格、薪資、給假、進修及考核等規定。

考量專職族語老師有教學、研究及兼課等實際需求，2019年修正該辦法，放寬公假規定，並配合行政院2022年調整軍公教人員薪資政策，於111年會銜原住民族委員會修正發布「高級中等以下學校原住民族語老師資格及聘用辦法」第14條、第29條，調整薪級額度及薪資級距。

教育部說明，專職族語老師每次聘期至少1學年，最長2學年。專職族語老師取得原民會核發的原住民族語言能力認證測驗薪傳級，或是優級合格證書者，每人每月加發3000元。

教育部指出，專職族語老師制度可帶給學生完善的族語學習環境，學校將有專人長期教學，且保障族語老師工作權益，薪資逐年晉級激勵士氣，未來將持續透過提升族語老師專業知能，精進族語教學環境，提升學生學習族語的興趣。

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