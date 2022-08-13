澳門大亨周焯華關聯跨境賭博案　在溫州開審

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公訴機關指控周焯華2007年以來在澳門等地賭場承包賭廳，2015年在菲律賓等地開設網路賭場平台，謀取非法利益，並透過發展股東級代理和賭博代理，提供高額佣金，推廣賭博。集團在中國大陸成立資產管理公司，為賭客換籌碼、協助跨境資金兌付，和追賭債。
公訴機關又指控，集團利用地下錢莊為賭客提供賭資結算，並提供車輛接送和技術支持，組織中國公民到境外賭廳賭博。
截至去年11月，這個跨境賭博集團發展了股東級代理400人（中國籍283人），賭博代理6萬餘人（中國籍3萬8307人），發展中國境內賭客會員6萬餘人，涉案金額巨大，「嚴重擾亂了社會管理秩序和市場經濟秩序」。
被告張寧寧被指控，在周焯華指使下，變相買賣外匯，實施非法經營犯罪，「嚴重擾亂金融市場秩序」。
外號「洗米華」的周焯華是澳門大亨，他旗下的太陽城集團除賭業外，還跨足娛樂、旅遊和房地產等業務，並在香港交易所上市。
周焯華去年11月遭澳門司警拘捕，並被溫州檢察院批准逮捕。星島日報當時引述消息稱，由於北京當局認為跨境賭博吸收大量中國大陸資金，嚴重危害中國經濟安全，因此主導了逮捕。
藝人安以軒的丈夫、澳門勵駿創建有限公司創辦人陳榮煉也因案被捕。澳門日報微信公眾號4日指，檢察院已將他正式起訴。（編輯：周慧盈）1110813