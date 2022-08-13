管罄被爆懷孕首露面！倪安東黏愛妻放閃 甜蜜恩愛畫面曝
Legacy「鐵漢柔情」系列演唱會，本周由「鐵漢」倪安東打頭陣搶先開唱，倪安東睽違6年重回歌手舞台，興奮地與粉絲分享：「站在Legacy舞台上演唱已經是8年前的事了！謝謝大家還記得我，也很感動看見了許多新面孔！」昨（12）日台中場邀請林逸欣擔任嘉賓演唱《公主沒病》，下半場則是他與妻子管罄一起上台演唱《我討厭照顧我自己》。
倪安東在演唱會上，特別演唱《失落沙洲》、《天黑黑》、《倒帶》等多首女歌手歌曲及組曲，他表示：「這次演唱會特別挑選一系列女歌手、女創作人的歌曲，藉由她們的視角讓我從中體會不同的人生樣貌。」充分展現柔情的一面。倪安東在台上也突然感性的說：「這幾年因為疫情大家面臨許多分別，所以都需要找一個安身之處，我要謝謝我的經紀人管罄，她讓我知道我的歌聲可以帶給許多人安慰，因此有了這場《安聲之處》演唱會的誕生。」看來夫妻倆如今不僅私下甜蜜蜜，在工作上也同樣「黏TT」。
此外，現場倪安東還大方邀請管罄上台一起演唱《我討厭照顧我自己》及《I’ll never love again》，甜蜜告白讓台下充滿粉紅泡泡。引人注意的是，先前管罄因為穿著寬鬆被猜疑似懷孕，昨天穿著貼身的黑色背心、牛仔褲展現纖細身形，似乎讓懷孕傳聞不攻自破。