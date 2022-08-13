林智堅退選保清白 管中閔僅回「學校只處理學術的事！」
民進黨前桃園市長參選人林智堅身陷論文抄襲爭議，在各界批評聲浪中，於昨（12）日下午宣布退選桃園市長，引發譁然，對此，台大校長管中閔今（13）日回應表示「學校只處理學術的事情，其他的都不要問我。」媒體追問台大是否被抹黑，管中閔直接不回應，僅用手拍了拍記者的肩膀。
林智堅爆發碩士論文抄襲爭議多時，台大受理檢舉後組成學術倫理審定委員會，於9日召開記者會宣布，林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，並撤銷林智堅碩士學位。
當日，管中閔指出，此事件對學校名譽傷害甚鉅，也為台大帶來很大警惕，稱學術倫理需靠師生自覺和自主判斷，未來台大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免違反學術倫理事情再次發生，傷害台大校譽。
隨著論文風波持續發酵，林智堅於昨日宣布退選桃園市長，並改由立委鄭運鵬接棒參選，管中閔今日上午出席「肝基㑹28歲週年慶」活動，媒體提問其對於林智堅為論文捍衛清白主動退選的看法，他首先回「沒有看法。」
在媒體窮追不捨追問下，他簡短表示，「學校只處理學術的事情，其他事情都不要問我！」對於媒體問是否感覺台大被抹黑，管中閔不再回應任何問題，僅用手拍了拍提問記者的肩膀，隨即在台大副校長張上淳的陪同下，一同下手扶梯離去。