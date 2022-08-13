窮男友揪「免費玩柬埔寨」！傻女兒堅持陪同 爸媽急求救
近期，詐騙集團誘騙國人前柬埔寨的事件頻傳，不少人一到當地就被限制自由，還慘遭毆打、凌虐，難以脫困；高雄市一對父母，得知女兒即將跟男友前往柬埔寨旅遊、做生意，怕他們被人蛇集團套路，趕忙報警求助，所幸經警方勸說，兩人才驚覺可能受騙，打消出國念頭。
據了解，一對住在三民區的王姓夫妻，12日前往高雄市三民二分局報案，他們稱26歲的女兒，要隨同34歲的鄭姓男友，一起去柬埔寨旅遊，因近來柬埔寨打工詐騙事件頻傳，擔心兩人受害，因此希望警方協助。
警方獲報前往王女和鄭男的住處，鄭男振振有辭對警方解釋，自己是受網友邀約至柬埔寨做生意、及參觀基礎建設，還大聲強調「絕對沒問題！」，而王女只是跟隨他一邊參訪一邊旅遊，預計將去2週至1個月。
不過員警耐心的求證下，卻發現鄭男經濟狀況不穩定，沒有購買機票的能力，一問之下才知道，原來是「不知名網友代訂機票，到了柬埔寨就會有當地朋友接待」，此為人蛇集團套路，隨即派出資深刑警勸說攔阻，並出示近期國人遭詐術被騙至柬埔寨遭凌虐之網路相片及新聞資料，這對情侶恍然大悟、打消出國念頭，並向父母答應不會前往柬埔寨。（編輯：孫唯容）