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原子演唱會／鼓鼓「合體冥王星」無違和　感謝陳水豐教舞

▲鼓鼓（中）合體冥王星登場。（圖／記者葉政勳攝）
▲鼓鼓（中）合體冥王星登場。（圖／記者葉政勳攝）

記者侯家瑜/台北報導

2022-08-13 21:01:20

選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會《原來的少年》。今（13）日晚上迎來第二場，前「MP魔幻力量」成員、擔任嘉賓的鼓鼓驚喜現身，與冥王星9位團員合唱《Take You Home》。

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▲冥王星合唱《Take You Home》。（圖／記者葉政勳攝）
▲冥王星合唱《Take You Home》。（圖／記者葉政勳攝）
而鼓鼓首次同台少年們，就與冥王星9位團員合作，包括陳水豐、呂植宇、呂尊揚、朋憲、偉綠、梁善鈞、小宜和陳子輇，合唱《Take You Home》，天生娃娃臉的鼓鼓，與少年們組限定團一起在台上尬舞，畫面毫無違和，完全無「隔閡」，宛若化身為原子少年的一員，也與陳水豐、呂植宇、朋憲和陳子輇共同飆唱自己的經典組曲《恩哼》、《可以呦》，陳水豐中途還特地跳下舞台，與粉絲們驚喜互動。

鼓鼓特別感謝陳水豐教自己跳舞，「第一次跟這麼多人一起跳排舞，感覺滿爽的，真的非常開心，都有感覺到大家渴望舞台的熱情。」呂植宇也感慨分享，能成為團員之一的心聲，「團體讓我能展現優點，也能看到自己的不足，讓我去和其他人學習，現在我很努力在轉化，因為我平時真的很少話。」冥王星最後還不忘向舞力學長許凱皓道謝，讓他們能順利站上舞台跳舞。

▲鼓鼓特別感謝陳水豐教跳舞。（圖／記者葉政勳攝）
▲鼓鼓特別感謝陳水豐教跳舞。（圖／記者葉政勳攝）
事實上，這次會邀鼓鼓跨刀助陣，主要是能唱能跳，又能寫歌的他，是許多少年們的共同偶像，加上從團體出身的鼓鼓，從單飛到現在，獨自在演藝圈打拚出一片天，是少年們的榜樣，陳水豐也說：「跟鼓鼓老師一起跳舞感覺很chill，他要我們怎樣chill，就怎麼做，讓我們受益良多。」

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