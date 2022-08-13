原子演唱會／鬼鬼羞摸2少年身體 一部位證實年輕人無誤
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會「原來的少年」。今（13）日晚上迎來第二場，擔任流星導師的鬼鬼，曾在節目上與水星合作《Sugar Rush》，她稍早受訪時，透露確實有想過要擔任演唱會嘉賓，但礙於排戲，只能在台下當觀眾，不過仍誠意十足的坐第一排，還笑說：「我剛剛有偷摸須須（須弘道）和黃莑茗的肚子。」
鬼鬼身穿粉色豹紋穿搭到場，裡頭的暗黑小可愛微展露性感，被問到支持的星球，她不假思索地秒回「當然是水星」，至於是哪位少年？她也貼心地怕少年們走心：「他們會看到新聞，這樣會偏心，都喜歡，我也想看MAX、佳辰，或是金星的蔡朕，他們的表演都很棒。」鬼鬼認為大家在畢業後都進步很多，透露有些人有長高，「我發現須須有長高，我剛遇到須須和黃莑茗，我摸了一下，真的沒有肚子，他們確實是年輕人。」笑說自己是很主動的去摸，完全不會害羞。
鬼鬼身材稍微比前陣子消瘦，坦言因為是勞累瘦，前後大約差了3公斤左右，至於主持的節目《來吧！營業中》分家，她急說：「不要在別人演唱會上問我的節目。」