原子演唱會／林煥鈞跳下台嚇到粉絲 拱團員玩殘酷二選一
選秀男團節目《原子少年》上月播畢後人氣依舊不減，8大行星少年們於本月12、13、14日，在台北國際會議中心（TICC），一連開3場演唱會《原來的少年》。今（13）日晚上迎來第二場，在第一階段beanfun！票選活動，以及第二階段人氣團之戰，都拿下冠軍的林煥鈞，在表演過程中突然跳下台與粉絲互動，讓該名粉絲激動到不行。
昔日土星團員被封為「舞蹈天花板」，林煥鈞、曹家齊、唐立杰、陳水豐、范范、黃威任和劉新民，今天也站上台唱跳《Snow White》，林煥鈞表示土星難得能跳一首有「偶像感」的歌，陳水豐坦言第一次排練有些挫折：「一開始太專注舞蹈，表情比較沒有出來。」范范、唐立杰也現場加碼再跳一段，「手指愛心」讓演出進入高潮，林煥鈞還用粉絲尖叫聲，讓2人參與殘酷二選一，唐立杰還大喊：「很明顯吧！我贏了！」也透露上月演唱會的開場舞，土星成員一共花了3天的時間編完。
事實上，除了台下許多應援燈牌、海報之外，粉絲還為少年們輸出大型人像看板，放置在TICC的3樓長廊上供大家拍照，還送了許多小禮物給各自擁護的少年們，主辦單位還特地準備了「8大星球禮物箱」，讓滿坑滿谷的愛心禮物能安置好。