最美小龍女再登大銀幕！化身女警官 55歲神顏驚豔影壇
警匪懸疑動作電影《神探大戰》由香港金牌編劇韋家輝編劇及執導，邀請多次合作的金馬影帝劉青雲詮飾幾近瘋狂的辦案神探，並集合高人氣的蔡卓妍（阿Sa）和林峯聯手，打造出最生猛血腥的連環奇案，引發各方神探的破案競爭。好久不見的最美小龍女李若彤拋開以往仙氣滿滿的面貌，化身霸氣女警官，視一直插手查案的劉青雲為眼中釘，兩人許久沒有合作，劉青雲一見她就笑說：「怎麼變得更年輕、更有活力了。」
今年55歲的香港女星李若彤，久違現身大銀幕，今年以《神探大戰》的演出再度出現在影迷面前，她一改以往仙氣飄飄的模樣，化身為警方高層，充滿霸氣。李若彤以模特兒出道，充滿靈氣的面容讓她很快打開知名度，1995年和古天樂合作演出高收視港劇《神鵰俠侶》，她演出被觀眾高度期待的小龍女一角，清麗如仙的扮相，有如從金庸大師的書中走出來的仙女姊姊，果然讓她人氣直衝，成為觀眾心中最美小龍女，也成為她最具代表性的角色，許多影迷都習慣配合《神鵰俠侶》中的楊過，叫她「姑姑」，她也常常演出仙氣滿滿的美女角色。
而在2000年之後，她將工作重心移往大陸發展，近來也常透過網路發佈自己健身美容的影片，展現美好身材和凍齡的容貌，讓許多影迷都直呼看不出她的實際年齡，成為熱搜熱門話題，而她則是大方公開年紀，「我進演藝圈30年了，還是希望有好的角色可以再精進自己的演出，雖然我要56歲了，但我想我還是可以勤奮一點。」
李若彤在《神探大戰》中演出警方高層，一頭長髮搭配俐落套裝現身，氣勢十足，她一返以往不食人間煙火的模樣，在片中常被劉青雲氣到火冒三丈的罵人，展現霸氣的一面，但不少影迷及網友還是大讚她即使生氣都依然維持美貌，「女警官不但氣質好，就連長髮的髮質也很好。」
李若彤表示1997年和韋家輝及劉青雲合作電影《一個字頭的誕生》後，這回時隔25年三人終於再度合作，抱著和老朋友相聚的想法來接演。劉青雲一見到她，很驚訝的說：「你比以前感覺更年輕、更有活力了啊！」《神探大戰》將在8月19日上映。