公園拉封鎖線原因為檢驗量能不足？經濟部提2點回應

經濟部標準檢驗局今（13）日針對媒體報導「公園遊戲場檢驗量能不足，多縣市拉封鎖線或乾脆拆遊具」提出2點回應，表示依近3個月完成檢驗核備案件量，檢驗需求為一個月176場，現有檢驗能量可充分滿足需求，經調查，目前公園案場備查率仍偏低的原因，是由於案場未完工，或是老舊案場涉及需改善所致。
針對近期檢驗機構量能不足，不少縣市公園遊戲場拉起封鎖線，經濟部今日提出2點回應，首先表示，標準局於去（2021）年11月成立「兒童遊戲場檢驗量能研商會議」，以「縣市認養」、縮短交通往返，提升檢驗效率方式，由學校及公園等案場提出檢驗日期需求，媒合11家檢驗機構依案場需求時間排定檢驗，已完工案場皆可依此媒合機制排定檢驗，檢驗案場量能已提升至一個月400場。
另外，經濟部指出，依近3個月完成檢驗核備案件量，檢驗需求為一個月176場，現有檢驗能量可充分滿足需求。經濟部補說明，自成立檢驗媒合平台後，截至今（2022）年7月底，國小幼兒園案場檢驗完成率從37%，提升至91.4%，公園案場從40%，提升至62.9%。
經過經濟部調查目前公園案場備查率仍偏低的原因結果，多為案場未完工，或是老舊案場涉及需改善所導致。
經濟部接著提出第2點回應表示，各檢驗機構於審視資料或現地檢驗之際，有面臨國家標準適用的各項問題時，可隨時通知標準局窗口機動召開會議，截至今年7月底已召開8次會議，並討論通過153個案例，供檢驗機構採用，目前並無檢驗標準適用疑義。